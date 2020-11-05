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Минпромторг прокомментировал решение Дании уничтожить всех норок
Минпромторг прокомментировал решение Дании уничтожить всех норок
Решение об уничтожении всех норок в Дании, принятое национальными властями в качестве меры по борьбе с COVID-19, уменьшит конкуренцию на международном рынке... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:34
2020-11-05T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
метте фредериксен
коронавирусы
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дания
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Решение об уничтожении всех норок в Дании, принятое национальными властями в качестве меры по борьбе с COVID-19, уменьшит конкуренцию на международном рынке меховых изделий для российских производителей, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ.Власти Дании в среду приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных.В Минпромторге, ссылаясь на данные российского торгпреда в Дании Сергея Филимонова, отметили, что после принятия решения об уничтожении норок (12 миллионов животных) в стране может закрыться 1 137 ферм. "Ожидается, что Дания не только утратит свои позиции на мировом рынке, но и станет нетто-импортером изделий из норкового меха. Не исключается также введение запрета на производство меховых изделий, за который ранее уже выступали отдельные политики и активисты", - указали в пресс-службе ведомства."Таким образом, российские экспортеры меха получают возможность в отсутствие сильного конкурента выйти на рынок, прежде практически недоступный для них из-за очень жесткой конкуренции со стороны местных производителей", - отметили в министерстве.Дания - один из крупнейших в мире производителей шкурок из норки и изделий из них. По данным Минпромторга РФ, в 2019 году Дания экспортировала такой продукции на 4,9 миллиарда датских крон (730 миллионов долларов), на долю страны приходилось порядка 25% мирового экспорта - первое место в мире.Однако, продолжили в министерстве, в последние годы отрасль страны находилась не в лучшем состоянии: по сравнению с пиком развития производства норок, который пришелся на 2015 год, поголовье этих животных сократилось на треть, а экспорт снизился на 55%. "На производство негативно влияло снижение популярности изделий из натурального меха под давлением экоактивистов как в Дании, так и в странах ЕС и США, которые являются основными импортерами продукции", - заметили в ведомстве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/norki-1583195937.html
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коронавирус covid-19, россия, метте фредериксен, коронавирусы, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дания, в мире

Минпромторг прокомментировал решение Дании уничтожить всех норок

16:34 05.11.2020 (обновлено: 16:46 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкСотрудник зверофермы проводит заготовку норки
Сотрудник зверофермы проводит заготовку норки - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Решение об уничтожении всех норок в Дании, принятое национальными властями в качестве меры по борьбе с COVID-19, уменьшит конкуренцию на международном рынке меховых изделий для российских производителей, заявили РИА Новости в Минпромторге РФ.
Власти Дании в среду приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных.
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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В Минпромторге, ссылаясь на данные российского торгпреда в Дании Сергея Филимонова, отметили, что после принятия решения об уничтожении норок (12 миллионов животных) в стране может закрыться 1 137 ферм. "Ожидается, что Дания не только утратит свои позиции на мировом рынке, но и станет нетто-импортером изделий из норкового меха. Не исключается также введение запрета на производство меховых изделий, за который ранее уже выступали отдельные политики и активисты", - указали в пресс-службе ведомства.
"Таким образом, российские экспортеры меха получают возможность в отсутствие сильного конкурента выйти на рынок, прежде практически недоступный для них из-за очень жесткой конкуренции со стороны местных производителей", - отметили в министерстве.
Дания - один из крупнейших в мире производителей шкурок из норки и изделий из них. По данным Минпромторга РФ, в 2019 году Дания экспортировала такой продукции на 4,9 миллиарда датских крон (730 миллионов долларов), на долю страны приходилось порядка 25% мирового экспорта - первое место в мире.
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Однако, продолжили в министерстве, в последние годы отрасль страны находилась не в лучшем состоянии: по сравнению с пиком развития производства норок, который пришелся на 2015 год, поголовье этих животных сократилось на треть, а экспорт снизился на 55%. "На производство негативно влияло снижение популярности изделий из натурального меха под давлением экоактивистов как в Дании, так и в странах ЕС и США, которые являются основными импортерами продукции", - заметили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМетте ФредериксенКоронавирусыМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ДанияВ мире
 
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