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Поклонская опровергла слухи о назначении омбудсменом
Поклонская опровергла слухи о назначении омбудсменом
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала слухами информацию о ее якобы будущем назначении на пост уполномоченного по правам человека, но выразила... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:27
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наталья поклонская
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала слухами информацию о ее якобы будущем назначении на пост уполномоченного по правам человека, но выразила готовность "выполнять любой вверенный участок работы во благо людей и страны".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что после прекращения депутатских полномочий в 2021 году Поклонская может стать омбудсменом."Сейчас эта информация является лишь слухами. Я же отношусь серьезно только к официальным заявлениям и решениям нашего президента. Поэтому любой участок работы, вверенный мне Владимиром Владимировичем (Путиным), буду выполнять во благо людей и нашей страны", - сказала Поклонская РИА Новости.Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. Согласно закону, срок полномочий омбудсмена может составлять не более пяти лет.
https://ria.ru/20200629/1573632511.html
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наталья поклонская, госдума рф, общество

Поклонская опровергла слухи о назначении омбудсменом

16:27 05.11.2020 (обновлено: 16:41 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала слухами информацию о ее якобы будущем назначении на пост уполномоченного по правам человека, но выразила готовность "выполнять любой вверенный участок работы во благо людей и страны".
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что после прекращения депутатских полномочий в 2021 году Поклонская может стать омбудсменом.
"Сейчас эта информация является лишь слухами. Я же отношусь серьезно только к официальным заявлениям и решениям нашего президента. Поэтому любой участок работы, вверенный мне Владимиром Владимировичем (Путиным), буду выполнять во благо людей и нашей страны", - сказала Поклонская РИА Новости.
Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. Согласно закону, срок полномочий омбудсмена может составлять не более пяти лет.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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