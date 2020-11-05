https://ria.ru/20201105/poklonskaya-1583206199.html

Поклонская опровергла слухи о назначении омбудсменом

Поклонская опровергла слухи о назначении омбудсменом

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала слухами информацию о ее якобы будущем назначении на пост уполномоченного по правам человека, но выразила... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:27

2020-11-05T16:27

2020-11-05T16:41

наталья поклонская

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала слухами информацию о ее якобы будущем назначении на пост уполномоченного по правам человека, но выразила готовность "выполнять любой вверенный участок работы во благо людей и страны".Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что после прекращения депутатских полномочий в 2021 году Поклонская может стать омбудсменом."Сейчас эта информация является лишь слухами. Я же отношусь серьезно только к официальным заявлениям и решениям нашего президента. Поэтому любой участок работы, вверенный мне Владимиром Владимировичем (Путиным), буду выполнять во благо людей и нашей страны", - сказала Поклонская РИА Новости.Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека с 2016 года. Согласно закону, срок полномочий омбудсмена может составлять не более пяти лет.

https://ria.ru/20200629/1573632511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, общество