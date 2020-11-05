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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201105/podmoskove-1583253496.html
Дмитровский кремль представил проект "Музей, доступный для всех"
Дмитровский кремль представил проект "Музей, доступный для всех"
Музей-заповедник "Дмитровский кремль" разработал проект "Музей, доступный для всех". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:28
2020-11-05T19:28
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Музей-заповедник "Дмитровский кремль" разработал проект "Музей, доступный для всех". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Московской области.Для детей-инвалидов подготовили познавательные экскурсии, лекции и мастер-классы. Они будут проходить онлайн два раза в месяц."Они позволят „особенным“ детям окунуться в атмосферу музейного пространства, включая постоянные экспозиции и передвижные проекты", — говорится в сообщении.Первая онлайн-экскурсия "Дмитровский край в древности" уже состоялась в Zoom. Воспитанники ГБСУСОМО "Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей" побывали на экскурсии Романа Сунгурова. Ребята прослушали рассказ о наиболее ранних стоянках человека в Дмитрове, жизни далеких предков, а также о том, почему то время назвали каменным веком.
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московская область (подмосковье), дмитров

Дмитровский кремль представил проект "Музей, доступный для всех"

19:28 05.11.2020
 
CC0 / / Успенский собор Дмитровского кремля
Успенский собор Дмитровского кремля - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Музей-заповедник "Дмитровский кремль" разработал проект "Музей, доступный для всех". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Московской области.
Для детей-инвалидов подготовили познавательные экскурсии, лекции и мастер-классы. Они будут проходить онлайн два раза в месяц.
"Они позволят „особенным“ детям окунуться в атмосферу музейного пространства, включая постоянные экспозиции и передвижные проекты", — говорится в сообщении.
Главный усадебный дом в Мураново - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 15:29
Диванные экскурсии. Подмосковные музеи готовятся к "Ночи искусств"
Первая онлайн-экскурсия "Дмитровский край в древности" уже состоялась в Zoom. Воспитанники ГБСУСОМО "Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей" побывали на экскурсии Романа Сунгурова. Ребята прослушали рассказ о наиболее ранних стоянках человека в Дмитрове, жизни далеких предков, а также о том, почему то время назвали каменным веком.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дмитров
 
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