https://ria.ru/20201105/podmoskove-1583253496.html

Дмитровский кремль представил проект "Музей, доступный для всех"

Дмитровский кремль представил проект "Музей, доступный для всех"

Музей-заповедник "Дмитровский кремль" разработал проект "Музей, доступный для всех". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:28

2020-11-05T19:28

2020-11-05T19:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дмитров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583252614_0:157:1920:1237_1400x0_80_0_0_37e85e41ba8c4e549d5b85fffdf214a6.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Музей-заповедник "Дмитровский кремль" разработал проект "Музей, доступный для всех". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Московской области.Для детей-инвалидов подготовили познавательные экскурсии, лекции и мастер-классы. Они будут проходить онлайн два раза в месяц."Они позволят „особенным“ детям окунуться в атмосферу музейного пространства, включая постоянные экспозиции и передвижные проекты", — говорится в сообщении.Первая онлайн-экскурсия "Дмитровский край в древности" уже состоялась в Zoom. Воспитанники ГБСУСОМО "Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей" побывали на экскурсии Романа Сунгурова. Ребята прослушали рассказ о наиболее ранних стоянках человека в Дмитрове, жизни далеких предков, а также о том, почему то время назвали каменным веком.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/noch-1582108117.html

московская область (подмосковье)

дмитров

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), дмитров