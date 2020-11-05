https://ria.ru/20201105/otstavka-zelenskogo-1582891338.html

"Ловушка для Зеленского". Кто добивается отставки украинского президента

"Ловушка для Зеленского". Кто добивается отставки украинского президента

Конституционный суд Украины (КСУ) позволил чиновникам не раскрывать декларации о доходах. Владимир Зеленский раскритиковал это решение и предложил его... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:05

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европейская солидарность

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мвф

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Конституционный суд Украины (КСУ) позволил чиновникам не раскрывать декларации о доходах. Владимир Зеленский раскритиковал это решение и предложил его аннулировать. Но оппозиция возмутилась, обвинила главу государства во вмешательстве в судебную систему и попытках узурпировать власть. К чему приведет схватка президента с КСУ, разбиралось РИА Новости.В тюрьму за утаивание"Шестьдесят пять картин украинских и российских художников XIX века, коллекция скульптур, швейцарский рояль, пять автомобилей Mercedes-benz и один миллион долларов на счетах в европейских банках", — перечислял Петр Порошенко в электронной декларации о доходах в 2016 году.Информация о богатствах экс-президента вызвала пересуды, но он понимал риски. На волне Евромайдана украинцы требовали от новых властей внятных антикоррупционных мер. На этом настаивал и Запад. МВФ отказывал в помощи, если в стране не заработает реестр е-деклараций. ЕС дал понять: пока украинская элита не обнародует доходы, безвизовый режим украинцам не светит.Порошенко лично пролоббировал создание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое занялось внедрением е-деклараций. Вскоре появился специальный суд, в Уголовный кодекс внесли статью "Незаконное обогащение". Чиновникам, не разместившим в электронном реестре информацию о доходах, грозило два года тюремного заключения.Депутаты Верховной рады, члены правительства, судьи, правоохранительные органы негодовали из-за необходимости выставлять напоказ не только собственные доходы, но и имущество близких родственников. Но важно было продемонстрировать эффективность реформ после Евромайдана.Конец публичностиЗа четыре года существования реестра украинцы узнали, что элиты не доверяют национальной банковской системе. Сбережения хранят за рубежом. Большинство чиновников имеют недвижимость за границей, ездят на дорогих автомобилях, коллекционируют вина и произведения искусства. Вся эта информация была в открытом доступе на сайте НАПТ. Но терпению элит пришел конец.В августе сорок семь парламентариев обратились в Конституционный суд (КСУ) с требованием пересмотреть работу антикоррупционных органов. И вот вердикт: НАПК не вправе курировать вопрос, поскольку судьи, как и другие чиновники, подают декларации. Получается, что исполнительная власть в лице НАПК вмешивается в судебную. Логика КСУ мало кого убедила, но оспаривать решение было поздно.Много вопросов вызвала отмена статьи 366-1 УК Украины, обязывавшей чиновников публиковать е-декларации и предусматривавшей наказание за сокрытие доходов. Суд постановил, что отсутствие деклараций — не повод для уголовного наказания. Несмотря на витиеватую формулировку, было ясно: теперь чиновники могут не публиковать информацию о доходах. Доступа к реестру на сайте НАПК больше нет.Судьи в делеМногие украинцы возмутились. В социальных сетях распространились призывы выходить на протесты к зданию суда. Недоумевали и в Брюсселе: Порошенко столько сил вложил в создание реестра, а теперь Киев отступает от принципов демократии.Масло в огонь подлило и НАПК. В агентстве заявили: придется закрыть дела против ста чиновников, скрывших информацию о доходах. Среди них оказались и трое судей КСУ.Сенсацией стал поступок главы КСУ Александра Тупицкого. Как выяснилось, два года назад он приобрел участок в Крыму, но не внес сделку в декларацию. Объяснил он это так: покупка совершена по российскому законодательству, а поскольку международное сообщество не признает суверенитета России над полуостровом, судья и не записал информацию в реестр. Следственные органы Украины открыли расследование по статье о государственной измене. Тупицкий вину не признал.Заговор старых элитВладимир Зеленский долго не придавал сложившейся ситуации значения. Но критика западных партнеров заставила вмешаться, и он созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины."У нас не будет денег. У нас может быть большая дыра в бюджете. Я не знаю, кто за этим стоит. Не уверен, что все судьи КСУ сами решили сделать то, что сделали. Точнее сказать, натворили", — обратился Зеленский к собравшимся.Президент предложил аннулировать постановление КСУ и возобновить работу НАПК. Более того, он хотел бы прекратить полномочия судей и набрать новых. Сооветствующий законопроект уже передан в Верховную раду."Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Если тот хаос, который творит КСУ за деньги, мы не остановим, получим противостояние на улицах", — предупредил Зеленский депутатов партии "Слуга народа".Президент предположил, что на КСУ оказали давление сторонники Порошенко. "Демарш суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и страны", — подчеркнул он.Глава КСУ в ответ назвал предложения Зеленского "конституционным переворотом" и добавил: времена послушного "кнопочного" суда давно прошли. В партии Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что законопроект президента демонстрирует его неуемные амбиции и "стремление единолично править страной".На Западе мнение по поводу инициатив Зеленского разделилось. МВФ поддержал антикоррупционные меры и призвал сохранить е-декларации. В Совете Европы законопроект президента назвали "вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей".Украинская классика"Если отойти от юридической стороны вопроса, то высвечивается политическая проблема — старые элиты загоняют Зеленского в ловушку. Хотят убить двух зайцев: избавиться от необходимости выставлять на обозрение е-декларации и обвинить президента в давлении на суд. Для выхода из тупика нужны продуманные решения, а у главы государства их нет", — говорит РИА новости украинский политтехнолог Андрей Золотарев.Оплошность Зеленского, по мнению эксперта, и в том, что в прошлом году он допустил увольнение главы КСУ Станислава Шевчука. При этом поддержал назначение Александра Тупицкого. "Скандал произошел накануне досрочных парламентских выборов прошлой весной. Считалось, что Шевчук слишком принципиальный и может помешать голосованию. На Тупицкого, наоборот, имелся компромат, и команда Зе не сомневалась в его примерном поведении. Но они не учли, что за спиной нынешнего главы КСУ стоят олигархические группы влияния. Именно они сейчас детонировали политический кризис с е-декларациями. Их конечная цель — добиться отставки президента", — рассуждает Золотарев.Политтехнолог уверен: КСУ поддержат все противники Зеленского. Если он не протащит законопроект через парламент, то "люди снова выйдут на улицы, возникнет классическая для Украины ситуация Майдана и антимайдана"."Спикер парламента Дмитрий Разумков предложил альтернативный вариант: не отменять решение КСУ, а принять новое антикоррупционное законодательство и прописать в нем те же положения о е-декларациях. Если Зеленский прислушается, у него есть шанс выйти из тупика и не провоцировать улицу. Иначе президент сам себя загонит в ловушку", — заключает Золотарев."Шанс для Зеленского"Автор Московского центра Карнеги, специалист по Украине Константин Скоркин акцентирует внимание на том, что обращение в КСУ подготовили депутаты от "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Их поддержало объединение "За будущее", которое лоббирует интересы олигарха Игоря Коломойского."Цель — спровоцировать политический кризис. Антикоррупционное законодательство — важная часть обязательств, взятых Украиной перед Европой, и попытки его пересмотра неизбежно приведут к серьезным последствиям", — объясняет Скоркин.По его мнению, в кризисе заинтересован и Порошенко, несмотря на проевропейскую риторику. Ведь большинство членов нынешнего КСУ были назначены как раз "в каденцию Порошенко"."Конфликт президента с КСУ можно назвать демаршем старых элит, которые хотят добиться досрочных выборов парламента, — продолжает эксперт. — Это ситуативный альянс оппонентов: у участников разные интересы, но общий противник — действующий президент".Несмотря на сложность ситуации, Скоркин видит "шанс для Зеленского". Если тот покажет себя непреклонным противником старых элит и коррупции, общество его поддержит. Судя по опросам, большинство украинцев выступают за серьезные наказания коррупционерам — вплоть до пожизненных сроков.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей золотарев, европейская солидарность, столкновения на майдане, мвф, игорь коломойский, европа, киев, украина, в мире