Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/osvobozhdenie-1583200582.html
МИД сообщил об освобождении захваченных в Нигерии россиян
МИД сообщил об освобождении захваченных в Нигерии россиян
Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, освобождены 31 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:15
2020-11-05T16:28
мария захарова
абуджа
лагос
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_068b4a9f4e9635eb80db5383d0fd2eb9.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, освобождены 31 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД добавила, что члены экипажа в настоящее время доставлены в город Лагос в Нигерии, где они пройдут медосмотр."Представители российской дипмиссии в Абудже и представители компании-судовладельца прорабатывают вопрос организации скорейшего возвращения наших соотечественников на родину. Освободить моряков удалось благодаря слаженным энергичным действиям дипломатов в Нигерии, нигерийских правоохранительных структур, а также представителей компании-судовладельца", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20201022/moryaki-1580949427.html
абуджа
лагос
россия
нигерия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565207951_194:0:2925:2048_1400x0_80_0_0_becf67779e4e083d74fd601afb654288.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, абуджа, лагос, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нигерия, в мире

МИД сообщил об освобождении захваченных в Нигерии россиян

16:15 05.11.2020 (обновлено: 16:28 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, освобождены 31 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тридцать первого октября были освобождены двое членов экипажа судна-рефрижератора Water Phoenix. Напомню, оно принадлежит нидерландской транспортной компании. Капитан судна и старший помощник капитана были захвачены пиратами 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Представитель МИД добавила, что члены экипажа в настоящее время доставлены в город Лагос в Нигерии, где они пройдут медосмотр.
"Представители российской дипмиссии в Абудже и представители компании-судовладельца прорабатывают вопрос организации скорейшего возвращения наших соотечественников на родину. Освободить моряков удалось благодаря слаженным энергичным действиям дипломатов в Нигерии, нигерийских правоохранительных структур, а также представителей компании-судовладельца", - добавила Захарова.
Освобожденные из пиратского плена моряки вернулись домой - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 10:47
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
 
Мария ЗахароваАбуджаЛагосРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НигерияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
Лента новостейМолния