МИД сообщил об освобождении захваченных в Нигерии россиян
16:15 05.11.2020 (обновлено: 16:28 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, освобождены 31 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тридцать первого октября были освобождены двое членов экипажа судна-рефрижератора Water Phoenix. Напомню, оно принадлежит нидерландской транспортной компании. Капитан судна и старший помощник капитана были захвачены пиратами 8 сентября в Гвинейском заливе у побережья Нигерии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД добавила, что члены экипажа в настоящее время доставлены в город Лагос в Нигерии, где они пройдут медосмотр.
"Представители российской дипмиссии в Абудже и представители компании-судовладельца прорабатывают вопрос организации скорейшего возвращения наших соотечественников на родину. Освободить моряков удалось благодаря слаженным энергичным действиям дипломатов в Нигерии, нигерийских правоохранительных структур, а также представителей компании-судовладельца", - добавила Захарова.
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