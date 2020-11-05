https://ria.ru/20201105/osvobozhdenie-1583200582.html

МИД сообщил об освобождении захваченных в Нигерии россиян

МИД сообщил об освобождении захваченных в Нигерии россиян

Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, освобождены 31 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:15

2020-11-05T16:15

2020-11-05T16:28

мария захарова

абуджа

лагос

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нигерия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россияне, захваченные пиратами в Нигерии на судне Water Phoenix в сентябре, освобождены 31 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД добавила, что члены экипажа в настоящее время доставлены в город Лагос в Нигерии, где они пройдут медосмотр."Представители российской дипмиссии в Абудже и представители компании-судовладельца прорабатывают вопрос организации скорейшего возвращения наших соотечественников на родину. Освободить моряков удалось благодаря слаженным энергичным действиям дипломатов в Нигерии, нигерийских правоохранительных структур, а также представителей компании-судовладельца", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20201022/moryaki-1580949427.html

абуджа

лагос

россия

нигерия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, абуджа, лагос, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нигерия, в мире