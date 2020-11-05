https://ria.ru/20201105/oruzhie-1583110734.html

В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному

В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному

Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России, пишут "Известия" со ссылкой на техзадание исследования, размещенное на сайте госзакупок. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:08

2020-11-05T09:08

2020-11-05T14:35

россия

анатолий выборный

александр шерин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России, пишут "Известия" со ссылкой на техзадание исследования, размещенное на сайте госзакупок.Речь, как отмечается, идет о том, чтобы уравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным оружием. В парламенте считают, что из-за производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Изменения могут коснуться более пяти миллионов россиян.Издание отмечает, что сейчас рынок гражданского нарезного оружия ограничен требованиями к владельцам: у них должен быть пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. Однако с начала 1990-х производители пытаются обойти эти ограничения, говорится в техзадании.Кроме того, отмечается в тексте, при производстве гладкоствольного оружия стали использовать технологию овально-винтовой сверловки ствола (сверловка Ланкастера), что дает пуле более высокую скорость и повышает точность и кучность стрельбы. Это позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия к гражданскому нарезному. Поэтому, как пишут "Известия", стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, который обязателен для получения разрешения для покупки нарезного, превратился в юридическую фикцию. Кроме того, в России запрещен оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, которое изготовлено под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.В МГУ планируют провести исследование, чтобы проанализировать и разработать предложения по изменению законодательного регулирования оборота гражданского оружия, а также патронов к нему. В Госдуме отметили, что могут появиться новые ограничения для владения гладкоствольным оружием.По словам члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, людям сначала нужно отточить навыки на гладкоствольном оружии, а также получить доверие со стороны контролирующих органов, точно выполняя правила на протяжении пяти лет. Нарезное оружие, напомнил Выборный, — более серьезный вид вооружения. Поэтому, по его словам, исследование должно показать, близки ли ружья со стволами "Ланкастер" по параметрам к нарезным и целесообразно ли вводить новые запреты и ограничения.Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, отметил, что уже существующих ограничений для тех, кто владеет оружием, достаточно, а новые могут принять в интересах крупных производителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/oruzhie-1580595355.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/okhota-1581556788.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий выборный, александр шерин, госдума рф, общество