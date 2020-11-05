Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/oruzhie-1583110734.html
В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному
В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному
Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России, пишут "Известия" со ссылкой на техзадание исследования, размещенное на сайте госзакупок. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:08
2020-11-05T14:35
россия
анатолий выборный
александр шерин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_0:204:5151:3101_1400x0_80_0_0_edf64122c2817b2915d084821f8900e6.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России, пишут "Известия" со ссылкой на техзадание исследования, размещенное на сайте госзакупок.Речь, как отмечается, идет о том, чтобы уравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным оружием. В парламенте считают, что из-за производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Изменения могут коснуться более пяти миллионов россиян.Издание отмечает, что сейчас рынок гражданского нарезного оружия ограничен требованиями к владельцам: у них должен быть пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. Однако с начала 1990-х производители пытаются обойти эти ограничения, говорится в техзадании.Кроме того, отмечается в тексте, при производстве гладкоствольного оружия стали использовать технологию овально-винтовой сверловки ствола (сверловка Ланкастера), что дает пуле более высокую скорость и повышает точность и кучность стрельбы. Это позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия к гражданскому нарезному. Поэтому, как пишут "Известия", стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, который обязателен для получения разрешения для покупки нарезного, превратился в юридическую фикцию. Кроме того, в России запрещен оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, которое изготовлено под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.В МГУ планируют провести исследование, чтобы проанализировать и разработать предложения по изменению законодательного регулирования оборота гражданского оружия, а также патронов к нему. В Госдуме отметили, что могут появиться новые ограничения для владения гладкоствольным оружием.По словам члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, людям сначала нужно отточить навыки на гладкоствольном оружии, а также получить доверие со стороны контролирующих органов, точно выполняя правила на протяжении пяти лет. Нарезное оружие, напомнил Выборный, — более серьезный вид вооружения. Поэтому, по его словам, исследование должно показать, близки ли ружья со стволами "Ланкастер" по параметрам к нарезным и целесообразно ли вводить новые запреты и ограничения.Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, отметил, что уже существующих ограничений для тех, кто владеет оружием, достаточно, а новые могут принять в интересах крупных производителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/oruzhie-1580595355.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/okhota-1581556788.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153320/64/1533206416_374:0:4778:3303_1400x0_80_0_0_ed8054e7eea9848790627a4370a3479a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий выборный, александр шерин, госдума рф, общество

В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному

09:08 05.11.2020 (обновлено: 14:35 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России, пишут "Известия" со ссылкой на техзадание исследования, размещенное на сайте госзакупок.
Речь, как отмечается, идет о том, чтобы уравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным оружием. В парламенте считают, что из-за производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Изменения могут коснуться более пяти миллионов россиян.
Издание отмечает, что сейчас рынок гражданского нарезного оружия ограничен требованиями к владельцам: у них должен быть пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. Однако с начала 1990-х производители пытаются обойти эти ограничения, говорится в техзадании.
Кроме того, отмечается в тексте, при производстве гладкоствольного оружия стали использовать технологию овально-винтовой сверловки ствола (сверловка Ланкастера), что дает пуле более высокую скорость и повышает точность и кучность стрельбы. Это позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия к гражданскому нарезному. Поэтому, как пишут "Известия", стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, который обязателен для получения разрешения для покупки нарезного, превратился в юридическую фикцию. Кроме того, в России запрещен оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, которое изготовлено под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.
Продажа оружия в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 10:26
МВД попросили повысить возраст для владения оружием
В МГУ планируют провести исследование, чтобы проанализировать и разработать предложения по изменению законодательного регулирования оборота гражданского оружия, а также патронов к нему. В Госдуме отметили, что могут появиться новые ограничения для владения гладкоствольным оружием.
По словам члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, людям сначала нужно отточить навыки на гладкоствольном оружии, а также получить доверие со стороны контролирующих органов, точно выполняя правила на протяжении пяти лет. Нарезное оружие, напомнил Выборный, — более серьезный вид вооружения. Поэтому, по его словам, исследование должно показать, близки ли ружья со стволами "Ланкастер" по параметрам к нарезным и целесообразно ли вводить новые запреты и ограничения.
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, в свою очередь, отметил, что уже существующих ограничений для тех, кто владеет оружием, достаточно, а новые могут принять в интересах крупных производителей.
Охотники в лесу - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 12:43
В Минприроды нашли способ снизить несчастные случаи с оружием на охоте
 
РоссияАнатолий ВыборныйАлександр ШеринГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
Лента новостейМолния