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Оренбургская область
Оренбургская область
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В Оренбурге приводят в порядок городской лесопарк
В Оренбурге приводят в порядок городской лесопарк
Более 30 гектаров расчищены от мусора и сухостоя в городском лесопарке "Березка", расположенном в Дзержинском районе Оренбурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:42
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оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Более 30 гектаров расчищены от мусора и сухостоя в городском лесопарке "Березка", расположенном в Дзержинском районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Более трех тысяч кубов мусора и сухостоя вывезли с территории лесопарка "Березка". В следующем году приведем в порядок вторую половину. Задача – создать красивый лесной парк в сердце Оренбурга, а в нем комфортные условия для семейного отдыха", – сказал губернатор области Денис Паслер.Он отметил, что следующим масштабным проектом по приведению парковой территории в порядок станет Зауральная роща - на ее очистку уйдет несколько лет.
https://ria.ru/20201028/tsentr-1581957689.html
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денис паслер, оренбург

В Оренбурге приводят в порядок городской лесопарк

11:42 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Более 30 гектаров расчищены от мусора и сухостоя в городском лесопарке "Березка", расположенном в Дзержинском районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Более трех тысяч кубов мусора и сухостоя вывезли с территории лесопарка "Березка". В следующем году приведем в порядок вторую половину. Задача – создать красивый лесной парк в сердце Оренбурга, а в нем комфортные условия для семейного отдыха", – сказал губернатор области Денис Паслер.
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Он отметил, что следующим масштабным проектом по приведению парковой территории в порядок станет Зауральная роща - на ее очистку уйдет несколько лет.
"На уборку мусора и сухих деревьев в парках уйдет два-три года, и заниматься этим нужно одновременно с созданием общественных пространств в Южном и на Березке", - сказал Паслер.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбург
 
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