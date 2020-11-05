https://ria.ru/20201105/orenburg-1583135486.html

В Оренбурге приводят в порядок городской лесопарк

В Оренбурге приводят в порядок городской лесопарк

Более 30 гектаров расчищены от мусора и сухостоя в городском лесопарке "Березка", расположенном в Дзержинском районе Оренбурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:42

2020-11-05T11:42

2020-11-05T11:42

оренбургская область

денис паслер

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Более 30 гектаров расчищены от мусора и сухостоя в городском лесопарке "Березка", расположенном в Дзержинском районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Более трех тысяч кубов мусора и сухостоя вывезли с территории лесопарка "Березка". В следующем году приведем в порядок вторую половину. Задача – создать красивый лесной парк в сердце Оренбурга, а в нем комфортные условия для семейного отдыха", – сказал губернатор области Денис Паслер.Он отметил, что следующим масштабным проектом по приведению парковой территории в порядок станет Зауральная роща - на ее очистку уйдет несколько лет.

https://ria.ru/20201028/tsentr-1581957689.html

оренбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбург