https://ria.ru/20201105/orenburg-1583135486.html
В Оренбурге приводят в порядок городской лесопарк
В Оренбурге приводят в порядок городской лесопарк
Более 30 гектаров расчищены от мусора и сухостоя в городском лесопарке "Березка", расположенном в Дзержинском районе Оренбурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:42
2020-11-05T11:42
2020-11-05T11:42
оренбургская область
денис паслер
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f70380a475d8e0b592deab81b66a4103.jpg
ОРЕНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Более 30 гектаров расчищены от мусора и сухостоя в городском лесопарке "Березка", расположенном в Дзержинском районе Оренбурга, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Более трех тысяч кубов мусора и сухостоя вывезли с территории лесопарка "Березка". В следующем году приведем в порядок вторую половину. Задача – создать красивый лесной парк в сердце Оренбурга, а в нем комфортные условия для семейного отдыха", – сказал губернатор области Денис Паслер.Он отметил, что следующим масштабным проектом по приведению парковой территории в порядок станет Зауральная роща - на ее очистку уйдет несколько лет.
https://ria.ru/20201028/tsentr-1581957689.html
оренбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b658ab494de64208bc2e51bd84bc737b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбург