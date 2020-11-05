https://ria.ru/20201105/odnoklassniki-1583168612.html

Одноклассники запустили марафоны — тематические ленты фотографий

Одноклассники запустили марафоны — тематические ленты фотографий

Одноклассники запустили "Марафоны" — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:53

2020-11-05T13:53

2020-11-05T13:53

одноклассники

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили "Марафоны" — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему. С помощью марафонов можно запустить челлендж, например, предложить друзьям поделиться фотографиями любимых мест города. Марафоны могут создавать как пользователи, так и администраторы групп. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие. Запустить марафон можно из витрины сервиса — для этого нужно только придумать описание, уникальный хештег и загрузить первое изображение.Чтобы стать участником марафона, достаточно загрузить фотографию с подписью по выбранному хештегу. Сервис работает в десктопной и мобильной версиях соцсети.

https://ria.ru/20201102/odnoklassniki-1582686222.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники