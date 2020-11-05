https://ria.ru/20201105/odnoklassniki-1583168612.html
Одноклассники запустили марафоны — тематические ленты фотографий
Одноклассники запустили марафоны — тематические ленты фотографий
Одноклассники запустили "Марафоны" — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:53
2020-11-05T13:53
2020-11-05T13:53
одноклассники
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили "Марафоны" — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему. С помощью марафонов можно запустить челлендж, например, предложить друзьям поделиться фотографиями любимых мест города. Марафоны могут создавать как пользователи, так и администраторы групп. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие. Запустить марафон можно из витрины сервиса — для этого нужно только придумать описание, уникальный хештег и загрузить первое изображение.Чтобы стать участником марафона, достаточно загрузить фотографию с подписью по выбранному хештегу. Сервис работает в десктопной и мобильной версиях соцсети.
https://ria.ru/20201102/odnoklassniki-1582686222.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили "Марафоны" — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определенную тему.
С помощью марафонов можно запустить челлендж, например, предложить друзьям поделиться фотографиями любимых мест города.
Марафоны могут создавать как пользователи, так и администраторы групп. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие. Запустить марафон можно из витрины сервиса — для этого нужно только придумать описание, уникальный хештег и загрузить первое изображение.
Чтобы стать участником марафона, достаточно загрузить фотографию с подписью по выбранному хештегу.
Сервис работает в десктопной и мобильной версиях соцсети.