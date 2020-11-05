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https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html
Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов
Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов
Неприкосновенность бывшего президента вне срока его президентских полномочий существует и в других странах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:34
2020-11-05T17:34
андрей клишас
госдума рф
дмитрий песков
франция
италия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента вне срока его президентских полномочий существует и в других странах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее в четверг он сообщил РИА Новости, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Также в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве."В зарубежных юрисдикциях также распространена практика, когда глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, становится пожизненным членом парламента, как в Италии, или входит в другой орган власти, конституционный совет, как во Франции, и получает и статус, и неприкосновенность, которая действует и за пределами срока исполнения лицом президентских полномочий", - сказал Клишас.
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андрей клишас, госдума рф, дмитрий песков, франция, италия, в мире

Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов

17:34 05.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента вне срока его президентских полномочий существует и в других странах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в четверг он сообщил РИА Новости, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Также в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве.
"В зарубежных юрисдикциях также распространена практика, когда глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, становится пожизненным членом парламента, как в Италии, или входит в другой орган власти, конституционный совет, как во Франции, и получает и статус, и неприкосновенность, которая действует и за пределами срока исполнения лицом президентских полномочий", - сказал Клишас.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Клишас рассказал о поправках в закон о неприкосновенности экс-президента
 
Андрей КлишасГосдума РФДмитрий ПесковФранцияИталияВ мире
 
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