Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента вне срока его президентских полномочий существует и в других странах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее в четверг он сообщил РИА Новости, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Также в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве.
"В зарубежных юрисдикциях также распространена практика, когда глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, становится пожизненным членом парламента, как в Италии, или входит в другой орган власти, конституционный совет, как во Франции, и получает и статус, и неприкосновенность, которая действует и за пределами срока исполнения лицом президентских полномочий", - сказал Клишас.