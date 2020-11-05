https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html

Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов

Клишас оценил проект о неприкосновенности экс-президентов

Неприкосновенность бывшего президента вне срока его президентских полномочий существует и в других странах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:34

2020-11-05T17:34

2020-11-05T17:34

андрей клишас

госдума рф

дмитрий песков

франция

италия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Неприкосновенность бывшего президента вне срока его президентских полномочий существует и в других странах, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Ранее в четверг он сообщил РИА Новости, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Также в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве."В зарубежных юрисдикциях также распространена практика, когда глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, становится пожизненным членом парламента, как в Италии, или входит в другой орган власти, конституционный совет, как во Франции, и получает и статус, и неприкосновенность, которая действует и за пределами срока исполнения лицом президентских полномочий", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583171630.html

франция

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, госдума рф, дмитрий песков, франция, италия, в мире