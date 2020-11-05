https://ria.ru/20201105/napadeniya-1583197467.html

МИД заявил об участившихся нападениях боевиков на сирийских военных

МИД заявил об участившихся нападениях боевиков на сирийских военных

Москва обеспокоена активизацией террористов группировки "Исламское государство"* в Заевфратье, участились нападения на сирийских военных и отряды курдов,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:02

2020-11-05T16:02

2020-11-05T16:13

исламское государство

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сирия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена активизацией террористов группировки "Исламское государство"* в Заевфратье, участились нападения на сирийских военных и отряды курдов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.Ранее президент США Дональд Трамп не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с ИГ*.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/ssha-siriya-1582481300.html

https://ria.ru/20201028/erdogan-1581916569.html

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, в мире