МИД заявил об участившихся нападениях боевиков на сирийских военных
16:02 05.11.2020 (обновлено: 16:13 05.11.2020)
© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена активизацией террористов группировки "Исламское государство"* в Заевфратье, участились нападения на сирийских военных и отряды курдов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает растущую обеспокоенность активизация игиловского подполья в центре и на востоке Сирии, включая подконтрольное курдам Заевфратье. Поступает информация об участившихся нападениях террористов на позиции сирийских военных и курдских отрядов", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.
31 октября, 20:25СМИ сообщили об увеличении военного присутствия США на востоке Сирии
Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
28 октября, 13:32Война в СирииЭрдоган пригрозил новой операцией в Сирии