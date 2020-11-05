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МИД заявил об участившихся нападениях боевиков на сирийских военных
МИД заявил об участившихся нападениях боевиков на сирийских военных
Москва обеспокоена активизацией террористов группировки "Исламское государство"* в Заевфратье, участились нападения на сирийских военных и отряды курдов,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:02
2020-11-05T16:13
исламское государство
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена активизацией террористов группировки "Исламское государство"* в Заевфратье, участились нападения на сирийских военных и отряды курдов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.Ранее президент США Дональд Трамп не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с ИГ*.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/ssha-siriya-1582481300.html
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исламское государство, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, в мире

МИД заявил об участившихся нападениях боевиков на сирийских военных

16:02 05.11.2020 (обновлено: 16:13 05.11.2020)
 
© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : SANA
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена активизацией террористов группировки "Исламское государство"* в Заевфратье, участились нападения на сирийских военных и отряды курдов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает растущую обеспокоенность активизация игиловского подполья в центре и на востоке Сирии, включая подконтрольное курдам Заевфратье. Поступает информация об участившихся нападениях террористов на позиции сирийских военных и курдских отрядов", - сказала Захарова в ходе брифинга в четверг.

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Ранее президент США Дональд Трамп не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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