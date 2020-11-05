https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583221484.html
Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций с COVID-19
Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций с COVID-19
В Москве наблюдается рост числа госпитализаций с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:07
2020-11-05T17:07
2020-11-05T18:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве наблюдается рост числа госпитализаций с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".Он отметил, что две недели ситуация с выявляемыми случаями и госпитализациями была стабильной.Тем не менее столичные власти пока не планируют вводить полный локдаун, добавил он."Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", — сказал Собянин.За минувшие сутки в Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19, 1143 пациентам потребовалась госпитализация. На ИВЛ в больницах находятся 364 человека. Всего с начала эпидемии в столице заразились коронавирусом более 450 тысяч человек, свыше семи тысяч из них умерли, 329 тысяч вылечились.В столице продолжает действовать режим ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее трети сотрудников всех предприятий и организаций должны быть переведены на удаленную работу. Школьники с шестого по одиннадцатый класс еще как минимум две недели будут учиться в дистанционном режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582586618.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
В Москве
наблюдается рост числа госпитализаций с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
в интервью телеканалу "Россия 1
".
Он отметил, что две недели ситуация с выявляемыми случаями и госпитализациями была стабильной.
"Но мы на этой неделе отмечаем опять определенный рост выявляемости, делаем больше тестов. Мы видим по госпитализациям увеличение. Это говорит о том, что расслабляться нельзя, болезнь никуда не ушла. Борьба продолжается", — заявил мэр.
Тем не менее столичные власти пока не планируют вводить полный локдаун, добавил он.
"Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", — сказал Собянин.
За минувшие сутки в Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19, 1143 пациентам потребовалась госпитализация. На ИВЛ в больницах находятся 364 человека.
Всего с начала эпидемии в столице заразились коронавирусом более 450 тысяч человек, свыше семи тысяч из них умерли, 329 тысяч вылечились.
В столице продолжает действовать режим ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее трети сотрудников всех предприятий и организаций должны быть переведены на удаленную работу. Школьники с шестого по одиннадцатый класс еще как минимум две недели будут учиться в дистанционном режиме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.