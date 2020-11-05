https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583221484.html

Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций с COVID-19

Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций с COVID-19

В Москве наблюдается рост числа госпитализаций с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:07

2020-11-05T17:07

2020-11-05T18:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве наблюдается рост числа госпитализаций с COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".Он отметил, что две недели ситуация с выявляемыми случаями и госпитализациями была стабильной.Тем не менее столичные власти пока не планируют вводить полный локдаун, добавил он."Мы считаем, что система здравоохранения на данном этапе вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть", — сказал Собянин.За минувшие сутки в Москве выявили 5255 новых случаев COVID-19, 1143 пациентам потребовалась госпитализация. На ИВЛ в больницах находятся 364 человека. Всего с начала эпидемии в столице заразились коронавирусом более 450 тысяч человек, свыше семи тысяч из них умерли, 329 тысяч вылечились.В столице продолжает действовать режим ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее трети сотрудников всех предприятий и организаций должны быть переведены на удаленную работу. Школьники с шестого по одиннадцатый класс еще как минимум две недели будут учиться в дистанционном режиме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582586618.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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