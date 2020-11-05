https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583196063.html

Губернатор проверил готовность COVID-центра в Омской области

Губернатор проверил готовность COVID-центра в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков оценил готовность к запуску центра лечения ковидных пациентов в больнице Калачинского района, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:54

2020-11-05T15:54

2020-11-05T15:54

омская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

александр бурков

омская область

омск

общество

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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков оценил готовность к запуску центра лечения ковидных пациентов в больнице Калачинского района, сообщили в пресс-службе облправительства.Как рассказали в пресс-службе, 5 ноября Бурков отправился в Калачинский район проверить районную больницу, где ведётся переоборудование специального корпуса поликлиники под лечение больных с коронавирусом. Ранее губернатор распорядился создать койки для больных коронавирусом и в районных поликлиниках, чтобы пациентов не везли в Омск, где поликлиники уже работают с большой нагрузкой.Районная больница в Калачинске тоже работает с нагрузкой 800 посещений в сутки, запись к врачам ведется на две недели вперёд, чтобы избежать наплыва посетителей. В районной больнице завершается оснащение кислородом отдельно стоящего инфекционного отделения ЦРБ для ковидных больных."У нас четыре таких стационара открылись на этой неделе: Калачинская, Тарская, Большереченская и Исилькульская ЦРБ. В планах у нас на следующей неделе ещё пять районных больниц: Полтавка, Азово, Черлак, Любино и Тюкалинск, где будут открываться дополнительные койки на случай вспышки. Дай бог, чтобы не пригодились" , - цитирует пресс-служба слова Буркова.Глава региона отметил, что в Калачинской поликлинике обслуживаются 41 тысяча человек, из них 10 тысяч детей. По словам Буркова, коллектив больницы "очень сильный", персонал хороший, сюда уже пришли ординаторы, которые закончили омскую медицинскую академию. Однако глава региона отметил, что не нужно забывать о плановой помощи и неотложной помощи, которую тоже нужно оказывать.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/vertolet-1582253542.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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