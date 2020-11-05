https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583194947.html

В США выявили более ста тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В США выявили более ста тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Почти 103 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались 1097 человек, это рекордный суточный прирост заболеваний с... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:50

2020-11-05T15:50

2020-11-05T15:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

виргиния

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Почти 103 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались 1097 человек, это рекордный суточный прирост заболеваний с начала пандемии, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 102 831 новый случай заражения. В конце октября в США был зарегистрирован предыдущий рекорд - около 99,3 тысячи случаев.Всего в США зафиксирован 9 488 591 случай заражения коронавирусом, скончались свыше 233,7 тысячи пациентов с подтвержденным заболеванием.Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились почти 48,2 миллиона человек, из них скончались более 1,2 миллиона зараженных. Выздоровели почти 32 миллиона инфицированных.Ранее газета Washington Post сообщила, что число выявленных за сутки в США случаев COVID-19 впервые с начала пандемии превысило 100 тысяч. По данным издания, в 17 штатах страны, в том числе граничащей со столичным регионом Виргинии, в среду были зафиксированы рекордные показатели по числу госпитализаций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

виргиния

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, виргиния, сша, в мире