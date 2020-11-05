https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583174174.html

Путину рассказали о "виртуальном госпитале" для больных COVID-19

Путину рассказали о "виртуальном госпитале" для больных COVID-19

"Виртуальный госпиталь" создан на базе Тульской областной клинической больницы, где врачи онлайн курируют заболевших COVID-19 пациентов по всему региону,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:17

2020-11-05T14:17

2020-11-05T14:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей дюмин

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

тульская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583166306_0:203:3278:2047_1400x0_80_0_0_0abfd2257c234afc23bb6cf144818764.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. "Виртуальный госпиталь" создан на базе Тульской областной клинической больницы, где врачи онлайн курируют заболевших COVID-19 пациентов по всему региону, рассказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."У нас создан (мы можем поделиться с коллегами) "виртуальный госпиталь". У нас учреждения, которые перепрофилированы, находятся в различных муниципальных образованиях, и мы прекрасно понимаем, что центр принятия решений – это наша областная больница", - сказал Дюмин."И за счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу", - подчеркнул он.Координирует эту работу министерство здравоохранения Тульской области и непосредственно главный врач Тульской областной больницы, добавил губернатор.По данным правительства Тульской области, работа "виртуального госпиталя" уже позволила снизить уровень смертности и выстроить единый стандарт оказания помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей дюмин, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, тульская область, общество