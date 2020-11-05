https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583174174.html
Путину рассказали о "виртуальном госпитале" для больных COVID-19
Путину рассказали о "виртуальном госпитале" для больных COVID-19
"Виртуальный госпиталь" создан на базе Тульской областной клинической больницы, где врачи онлайн курируют заболевших COVID-19 пациентов по всему региону,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:17
2020-11-05T14:17
2020-11-05T14:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей дюмин
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
тульская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583166306_0:203:3278:2047_1400x0_80_0_0_0abfd2257c234afc23bb6cf144818764.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. "Виртуальный госпиталь" создан на базе Тульской областной клинической больницы, где врачи онлайн курируют заболевших COVID-19 пациентов по всему региону, рассказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."У нас создан (мы можем поделиться с коллегами) "виртуальный госпиталь". У нас учреждения, которые перепрофилированы, находятся в различных муниципальных образованиях, и мы прекрасно понимаем, что центр принятия решений – это наша областная больница", - сказал Дюмин."И за счет телемедицины и других каналов связи, когда возникают спорные вопросы, собирается в кратчайшее время консилиум, принимается решение, и если с пациентом ситуация ухудшается, то он в кратчайшие сроки переводится в областную клиническую больницу", - подчеркнул он.Координирует эту работу министерство здравоохранения Тульской области и непосредственно главный врач Тульской областной больницы, добавил губернатор.По данным правительства Тульской области, работа "виртуального госпиталя" уже позволила снизить уровень смертности и выстроить единый стандарт оказания помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583166306_549:0:3278:2047_1400x0_80_0_0_be72cb0ae8d8142235f660415bd113d0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей дюмин, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, тульская область, общество