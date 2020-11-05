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https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583122568.html
В Омской области санатории оборудуют кислородом для пациентов с COVID-19
В Омской области санатории оборудуют кислородом для пациентов с COVID-19
Дополнительные места для больных коронавирусом создают в санаториях в Омской области, заявил губернатор Омской области Александр Бурков в интервью двум местным... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:27
2020-11-05T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр бурков
омская область
омск
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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Дополнительные места для больных коронавирусом создают в санаториях в Омской области, заявил губернатор Омской области Александр Бурков в интервью двум местным телеканалам."Кроме открытых стационаров сейчас мы оборудуем несколько санаториев с кислородными системами, чтобы можно было туда класть больных, если будет увеличение. Резерв по кислороду создавался в апреле-мае, и летом эта работа не прекращалась. Даже в больницах, где были кислородные точки, количество увеличено в разы. Слава богу, у нас есть свой завод, который обеспечивает кислородом нас и ещё шесть соседних регионов, перебоев с этим нет" - рассказал Бурков в интервью 12-му каналу и ГТРК "Иртыш".По словам губернатора, на данный момент в Омской области развёрнуто 3 410 мест для больных коронавирусом, их количество до 9 ноября планируют увеличить на 260 коек.По данным оперштаба в регионе 4 ноября зафиксировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом, это новый рекорд. Медицинский кислород в Омске производит Омский криогенный завод, который ведёт поставки в несколько регионов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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омская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр бурков, омская область, омск

В Омской области санатории оборудуют кислородом для пациентов с COVID-19

10:27 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
 Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Дополнительные места для больных коронавирусом создают в санаториях в Омской области, заявил губернатор Омской области Александр Бурков в интервью двум местным телеканалам.
"Кроме открытых стационаров сейчас мы оборудуем несколько санаториев с кислородными системами, чтобы можно было туда класть больных, если будет увеличение. Резерв по кислороду создавался в апреле-мае, и летом эта работа не прекращалась. Даже в больницах, где были кислородные точки, количество увеличено в разы. Слава богу, у нас есть свой завод, который обеспечивает кислородом нас и ещё шесть соседних регионов, перебоев с этим нет" - рассказал Бурков в интервью 12-му каналу и ГТРК "Иртыш".
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По словам губернатора, на данный момент в Омской области развёрнуто 3 410 мест для больных коронавирусом, их количество до 9 ноября планируют увеличить на 260 коек.
По данным оперштаба в регионе 4 ноября зафиксировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом, это новый рекорд. Медицинский кислород в Омске производит Омский криогенный завод, который ведёт поставки в несколько регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьОмск
 
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