В Омской области санатории оборудуют кислородом для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Дополнительные места для больных коронавирусом создают в санаториях в Омской области, заявил губернатор Омской области Александр Бурков в интервью двум местным телеканалам.
"Кроме открытых стационаров сейчас мы оборудуем несколько санаториев с кислородными системами, чтобы можно было туда класть больных, если будет увеличение. Резерв по кислороду создавался в апреле-мае, и летом эта работа не прекращалась. Даже в больницах, где были кислородные точки, количество увеличено в разы. Слава богу, у нас есть свой завод, который обеспечивает кислородом нас и ещё шесть соседних регионов, перебоев с этим нет" - рассказал Бурков в интервью 12-му каналу и ГТРК "Иртыш".
По словам губернатора, на данный момент в Омской области развёрнуто 3 410 мест для больных коронавирусом, их количество до 9 ноября планируют увеличить на 260 коек.
По данным оперштаба в регионе 4 ноября зафиксировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом, это новый рекорд. Медицинский кислород в Омске производит Омский криогенный завод, который ведёт поставки в несколько регионов.
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