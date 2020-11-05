https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583112238.html

Собянин отметил снижение числа случаев COVID-19 среди старшеклассников

Собянин отметил снижение числа случаев COVID-19 среди старшеклассников

Доля заразившихся коронавирусом московских старшеклассников за три недели уменьшилась почти вдвое, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:18

2020-11-05T09:18

2020-11-05T09:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Доля заразившихся коронавирусом московских старшеклассников за три недели уменьшилась почти вдвое, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких", - написал Собянин на своём официальном сайте.Власти Москвы постараются сделать все, чтобы дистанционное обучение не привело к ухудшению качества образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг."Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования", - отметил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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