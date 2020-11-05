https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583112238.html
Собянин отметил снижение числа случаев COVID-19 среди старшеклассников
Собянин отметил снижение числа случаев COVID-19 среди старшеклассников
Доля заразившихся коронавирусом московских старшеклассников за три недели уменьшилась почти вдвое, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:18
2020-11-05T09:18
2020-11-05T09:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Доля заразившихся коронавирусом московских старшеклассников за три недели уменьшилась почти вдвое, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких", - написал Собянин на своём официальном сайте.Власти Москвы постараются сделать все, чтобы дистанционное обучение не привело к ухудшению качества образования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг."Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования", - отметил мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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