https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583110959.html
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
В начале этой недели ситуация по коронавирусу в Москве снова стала обостряться, это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, сообщил мэр... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:06
2020-11-05T09:06
2020-11-05T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В начале этой недели ситуация по коронавирусу в Москве снова стала обостряться, это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.Он отметил, что наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19."Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", - сказал Собянин.Он отметил, что, несмотря на желание многих школьников вернуться к очному обучению, ситуация пока не позволяет этого сделать."Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
В начале этой недели ситуация по коронавирусу
в Москве
снова стала обостряться, это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в своём личном блоге.
Он отметил, что наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
"Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", - сказал Собянин.
Он отметил, что, несмотря на желание многих школьников вернуться к очному обучению, ситуация пока не позволяет этого сделать.
"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.