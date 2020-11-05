https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583110959.html

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

В начале этой недели ситуация по коронавирусу в Москве снова стала обостряться, это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, сообщил мэр... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:06

2020-11-05T09:06

2020-11-05T09:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В начале этой недели ситуация по коронавирусу в Москве снова стала обостряться, это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.Он отметил, что наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19."Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", - сказал Собянин.Он отметил, что, несмотря на желание многих школьников вернуться к очному обучению, ситуация пока не позволяет этого сделать."Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", - сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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