https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583107284.html
В Германии за сутки выявили около 20 тысяч новых случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили около 20 тысяч новых случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек, следует из данных института Роберта... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:15
2020-11-05T08:15
2020-11-05T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 19 990 новых случаев заражения.С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом и 10 930 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582088631.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире