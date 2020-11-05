https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583107284.html

В Германии за сутки выявили около 20 тысяч новых случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили около 20 тысяч новых случаев коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек, следует из данных института Роберта... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:15

2020-11-05T08:15

2020-11-05T08:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 19 990 новых случаев заражения.С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом и 10 930 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582088631.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире