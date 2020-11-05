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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583107284.html
В Германии за сутки выявили около 20 тысяч новых случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили около 20 тысяч новых случаев коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек, следует из данных института Роберта... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:15
2020-11-05T08:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 19 990 новых случаев заражения.С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом и 10 930 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582088631.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили около 20 тысяч новых случаев коронавируса

08:15 05.11.2020
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Пустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 19,9 тысячи, скончались еще 118 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, в стране за минувшие 24 часа зафиксировали 19 990 новых случаев заражения.
Испания - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 14:41Распространение нового коронавируса
Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе
С начала эпидемии в Германии медики зарегистрировали 597 583 случаев заболевания коронавирусом и 10 930 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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