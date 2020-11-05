В МИД анонсировали консультации по ситуации в Закавказье
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Консультации по Южному Кавказу пройдут в Москве в пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестого ноября в Москве состоится встреча заместителя министра иностранных дел России господина (Андрея - ред.) Руденко и сопредседателя международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу, представителя ООН и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу", - заявила она.
Женевские дискуссии регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов дискуссий - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.