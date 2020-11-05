https://ria.ru/20201105/konsultatsii-1583204252.html

В МИД анонсировали консультации по ситуации в Закавказье

В МИД анонсировали консультации по ситуации в Закавказье

Консультации по Южному Кавказу пройдут в Москве в пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:21

2020-11-05T16:21

2020-11-05T16:21

обсе

мария захарова

абхазия

москва

оон

грузия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Консультации по Южному Кавказу пройдут в Москве в пятницу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого ноября в Москве состоится встреча заместителя министра иностранных дел России господина (Андрея - ред.) Руденко и сопредседателя международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу, представителя ООН и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу", - заявила она.Женевские дискуссии регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов дискуссий - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20201005/demilitarizatsiya-1578267019.html

абхазия

москва

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мария захарова, абхазия, москва, оон, грузия, в мире