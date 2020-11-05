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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201105/kollektivy-1583169349.html
Названы 25 лучших любительских творческих коллективов Тюменской области
Названы 25 лучших любительских творческих коллективов Тюменской области
Призерами II фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области в 8 номинациях признаны 25 фольклорных ансамблей, студий и народных... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:55
2020-11-05T13:55
тюменская область
тюменская область
ишим
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ТЮМЕНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Призерами II фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области в 8 номинациях признаны 25 фольклорных ансамблей, студий и народных театров, сообщает департамент культуры региона.В этом году фестиваль впервые прошел в формате онлайн.Всего на конкурс поступило около 186 заявок из разных районов области. Следующим этапом для победителей станет участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который пройдет в Москве.В этом году Тюменскую область на федеральном этапе представляла цирковая студия "Мечта" из Ишима. По итогам конкурса коллектив вошел в число сильнейших и получил грант министерства культуры РФ в размере 2 миллионов рублей.Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Организатором выступает Дворец национальных культур "Строитель" при поддержке департамента культуры области.
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тюменская область, ишим

Названы 25 лучших любительских творческих коллективов Тюменской области

13:55 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПремьера новой программы "Браво" в Московском цирке Никулина
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© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЮМЕНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Призерами II фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области в 8 номинациях признаны 25 фольклорных ансамблей, студий и народных театров, сообщает департамент культуры региона.
В этом году фестиваль впервые прошел в формате онлайн.
Всего на конкурс поступило около 186 заявок из разных районов области. Следующим этапом для победителей станет участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который пройдет в Москве.
В этом году Тюменскую область на федеральном этапе представляла цирковая студия "Мечта" из Ишима. По итогам конкурса коллектив вошел в число сильнейших и получил грант министерства культуры РФ в размере 2 миллионов рублей.
Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Организатором выступает Дворец национальных культур "Строитель" при поддержке департамента культуры области.
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Тюменская областьТюменская областьИшим
 
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