https://ria.ru/20201105/kollektivy-1583169349.html

Названы 25 лучших любительских творческих коллективов Тюменской области

Названы 25 лучших любительских творческих коллективов Тюменской области

Призерами II фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области в 8 номинациях признаны 25 фольклорных ансамблей, студий и народных... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:55

2020-11-05T13:55

2020-11-05T13:55

тюменская область

тюменская область

ишим

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ТЮМЕНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Призерами II фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Тюменской области в 8 номинациях признаны 25 фольклорных ансамблей, студий и народных театров, сообщает департамент культуры региона.В этом году фестиваль впервые прошел в формате онлайн.Всего на конкурс поступило около 186 заявок из разных районов области. Следующим этапом для победителей станет участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который пройдет в Москве.В этом году Тюменскую область на федеральном этапе представляла цирковая студия "Мечта" из Ишима. По итогам конкурса коллектив вошел в число сильнейших и получил грант министерства культуры РФ в размере 2 миллионов рублей.Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". Организатором выступает Дворец национальных культур "Строитель" при поддержке департамента культуры области.

https://ria.ru/20201102/konkurs-1582708508.html

тюменская область

ишим

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, ишим