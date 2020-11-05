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https://ria.ru/20201105/kavminvody-1583230688.html
Эксперты рассказали, чего не хватает курортам Кавказских Минеральных вод
Эксперты рассказали, чего не хватает курортам Кавказских Минеральных вод
Ведущие туроператоры России поделились мнением о том, чего больше всего не хватает курортам Кавминвод для роста турпотока, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:41
2020-11-06T00:06
туризм
туризм
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ведущие туроператоры России поделились мнением о том, чего больше всего не хватает курортам Кавминвод для роста турпотока, сообщает АТОР. Первое, о чем говорят представители компаний, это необходимость реновации санаторных учреждений, многие из которых были построены еще в советские времена. Так, эксперты национального туроператора насчитали около 30 объектов, которым нужна серьезная модернизация. По мнению представителей другой компании, наряду с обновлением инфраструктуры и номерного фонда санаторным учреждениям нужно задуматься и о внедрении международных стандартов сервиса. "Стоимость туров в санатории Кисловодска и Железноводска немалая, а вот сервис у некоторых объектов недотягивает до уровня объектов аналогичной категории в соседнем Краснодарском крае", — отмечают эксперты.Генеральный директор туроператора, специализирующегося на турах по России, Сергей Ромашкин считает, что нужно создать инфраструктуру для круглогодичного отдыха с детьми — например, построить парк развлечений, крытый аквапарк.Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) обратил внимание и на отдыхающих, которым важны занятия спортом. "Такую инфраструктуру — беговые дорожки и спортплощадки, нужно создавать для тех, кому важен оздоровительный отдых. Со временем эти объекты помогут инициировать более массовую активность с вовлечением туристов. Например, это могут быть любительские соревнования и спортивные события", — говорит он.Также, по словам экспертов, региону поможет развитие экскурсионного, природного и активного туризма. Пока этот потенциал задействован не в полной мере, что оставляет за бортом более молодую аудиторию.Специалисты отметили, что необходимо продумать транспортную инфраструктуру, облагородить въезд в Кисловодск и Пятигорск, задуматься о строительстве железнодорожного вокзала в Железноводске. Не хватает курортам и велодорожек.В целом же, по мнению представителей туррынка, у Кавминвод есть объективные предпосылки для увеличения турпотока. Среди них — хорошая транспортная доступность, приемлемые цены на авиаперевозку и возможность круглогодичного отдыха.
https://ria.ru/20200929/stavropole-1577930198.html
https://ria.ru/20200909/kurorty-1576980630.html
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железноводск
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пятигорск, железноводск, ставропольский край, кисловодск

Эксперты рассказали, чего не хватает курортам Кавказских Минеральных вод

17:41 05.11.2020 (обновлено: 00:06 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщины у колоннады в Кисловодске
Женщины у колоннады в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ведущие туроператоры России поделились мнением о том, чего больше всего не хватает курортам Кавминвод для роста турпотока, сообщает АТОР.
Первое, о чем говорят представители компаний, это необходимость реновации санаторных учреждений, многие из которых были построены еще в советские времена.
Так, эксперты национального туроператора насчитали около 30 объектов, которым нужна серьезная модернизация.
По мнению представителей другой компании, наряду с обновлением инфраструктуры и номерного фонда санаторным учреждениям нужно задуматься и о внедрении международных стандартов сервиса. "Стоимость туров в санатории Кисловодска и Железноводска немалая, а вот сервис у некоторых объектов недотягивает до уровня объектов аналогичной категории в соседнем Краснодарском крае", — отмечают эксперты.
Генеральный директор туроператора, специализирующегося на турах по России, Сергей Ромашкин считает, что нужно создать инфраструктуру для круглогодичного отдыха с детьми — например, построить парк развлечений, крытый аквапарк.
Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) обратил внимание и на отдыхающих, которым важны занятия спортом. "Такую инфраструктуру — беговые дорожки и спортплощадки, нужно создавать для тех, кому важен оздоровительный отдых. Со временем эти объекты помогут инициировать более массовую активность с вовлечением туристов. Например, это могут быть любительские соревнования и спортивные события", — говорит он.
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Также, по словам экспертов, региону поможет развитие экскурсионного, природного и активного туризма. Пока этот потенциал задействован не в полной мере, что оставляет за бортом более молодую аудиторию.
Специалисты отметили, что необходимо продумать транспортную инфраструктуру, облагородить въезд в Кисловодск и Пятигорск, задуматься о строительстве железнодорожного вокзала в Железноводске. Не хватает курортам и велодорожек.
В целом же, по мнению представителей туррынка, у Кавминвод есть объективные предпосылки для увеличения турпотока. Среди них — хорошая транспортная доступность, приемлемые цены на авиаперевозку и возможность круглогодичного отдыха.
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