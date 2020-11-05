https://ria.ru/20201105/filadelfiya-1583260226.html

Протесты в Филадельфии после выборов в США. Прямая трансляция

Протесты в Филадельфии после выборов в США. Прямая трансляция

В Филадельфии протестующие вышли на улицы после выборов в США. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:13

2020-11-05T20:13

2020-11-05T23:33

выборы президента сша — 2020

филадельфия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583259485_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c036c559cfffd222f4717bedd0d5581e.jpg

В Филадельфии протестующие вышли на улицы после выборов в США.В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.Филадельфия — крупнейший город штата Пенсильвания, который является одним из ключевых для победы на выборах. В этом городе Байден лидирует с 80 процентами голосов.

филадельфия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Протесты в Филадельфии после выборов в США LIVE: Протесты в Филадельфии после выборов в США 2020-11-05T20:13 true PT127M28S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, филадельфия