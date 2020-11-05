https://ria.ru/20201105/filadelfiya-1583260226.html
Протесты в Филадельфии после выборов в США. Прямая трансляция
Протесты в Филадельфии после выборов в США. Прямая трансляция
В Филадельфии протестующие вышли на улицы после выборов в США. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:13
2020-11-05T20:13
2020-11-05T23:33
выборы президента сша — 2020
филадельфия
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В Филадельфии протестующие вышли на улицы после выборов в США.В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.Филадельфия — крупнейший город штата Пенсильвания, который является одним из ключевых для победы на выборах. В этом городе Байден лидирует с 80 процентами голосов.
филадельфия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Протесты в Филадельфии после выборов в США
LIVE: Протесты в Филадельфии после выборов в США
2020-11-05T20:13
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PT127M28S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, филадельфия
В Филадельфии протестующие вышли на улицы после выборов в США.
В США продолжается подсчет голосов после президентских выборов. В некоторых штатах результаты голосования пока неизвестны, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.
Филадельфия — крупнейший город штата Пенсильвания, который является одним из ключевых для победы на выборах. В этом городе Байден лидирует с 80 процентами голосов.