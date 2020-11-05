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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20201105/ekologiya-1583011951.html
"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
Экология большого мегаполиса всегда вызывает множество вопросов. Как именно специалисты следят за ее состоянием? С помощью каких приборов измеряют качество воздуха и воды? Что считается источником загрязнений №1 в Москве?
2020-11-05T14:00
2020-11-05T14:00
москва. backstage
подкаст
городское хозяйство москвы
мосэкомониторинг
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"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
Экология большого мегаполиса всегда вызывает множество вопросов. Как именно специалисты следят за ее состоянием? С помощью каких приборов измеряют качество воздуха и воды? Что считается источником загрязнений №1 в Москве?
Для чего специалисты измеряют уровень шума в городе? Как изменилось качество воды и воздуха в Москве за последние годы? Зачем следить за качеством почвы, если москвичи не разбивают во дворах огороды? И куда обращаться с вопросами о состоянии воздуха в своем районе?Об экологической составляющей столицы в подробностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг": заместитель директора по научной работе Елена Лезина, заместитель начальника информационно-аналитического отдела Алена Гавриленко и начальник отдела мониторинга воды Виктория Мазлова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, городское хозяйство москвы, мосэкомониторинг

"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум

14:00 05.11.2020
 
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
14:00
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Экология большого мегаполиса всегда вызывает множество вопросов. Как именно специалисты следят за ее состоянием? С помощью каких приборов измеряют качество воздуха и воды? Что считается источником загрязнений №1 в Москве?
Для чего специалисты измеряют уровень шума в городе? Как изменилось качество воды и воздуха в Москве за последние годы? Зачем следить за качеством почвы, если москвичи не разбивают во дворах огороды? И куда обращаться с вопросами о состоянии воздуха в своем районе?
Об экологической составляющей столицы в подробностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг": заместитель директора по научной работе Елена Лезина, заместитель начальника информационно-аналитического отдела Алена Гавриленко и начальник отдела мониторинга воды Виктория Мазлова.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Москва. BackstageПодкастГородское хозяйство МосквыМосэкомониторинг
 
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