https://ria.ru/20201105/ekologiya-1583011951.html
"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
Экология большого мегаполиса всегда вызывает множество вопросов. Как именно специалисты следят за ее состоянием? С помощью каких приборов измеряют качество воздуха и воды? Что считается источником загрязнений №1 в Москве?
2020-11-05T14:00
2020-11-05T14:00
2020-11-05T14:00
москва. backstage
подкаст
городское хозяйство москвы
мосэкомониторинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583011671_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_4c87b6b4d8c193b24790345dbc1ae46b.png
"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
Экология большого мегаполиса всегда вызывает множество вопросов. Как именно специалисты следят за ее состоянием? С помощью каких приборов измеряют качество воздуха и воды? Что считается источником загрязнений №1 в Москве?
Для чего специалисты измеряют уровень шума в городе? Как изменилось качество воды и воздуха в Москве за последние годы? Зачем следить за качеством почвы, если москвичи не разбивают во дворах огороды? И куда обращаться с вопросами о состоянии воздуха в своем районе?Об экологической составляющей столицы в подробностях рассказывают специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг": заместитель директора по научной работе Елена Лезина, заместитель начальника информационно-аналитического отдела Алена Гавриленко и начальник отдела мониторинга воды Виктория Мазлова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583011671_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_f55fd050169a74ee46559eeb6c9dbf31.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, городское хозяйство москвы, мосэкомониторинг
"Москва.Backstage". Городская экология: воздух, вода, почва и шум
Экология большого мегаполиса всегда вызывает множество вопросов. Как именно специалисты следят за ее состоянием? С помощью каких приборов измеряют качество воздуха и воды? Что считается источником загрязнений №1 в Москве?