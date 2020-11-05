https://ria.ru/20201105/donbass-1583275354.html
Лавров обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе
Лавров обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас обсудили конфликт в Донбассе и подчеркнули необходимость прямого диалога Киева, РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:37
2020-11-05T22:37
2020-11-05T22:37
россия
хайко маас
донбасс
сергей лавров
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его германский коллега Хайко Маас обсудили конфликт в Донбассе и подчеркнули необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров."В фокусе внимания находилась проблематика внутриукраинского конфликта в Донбассе. Обсуждён ход переговоров в Контактной группе и "нормандском формате" по мирному урегулированию. Подчёркнута необходимость прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта, а также посреднических усилий России, Германии, Франции и ОБСЕ в целях выполнения минского "Комплекса мер" и договорённостей парижского саммита "нормандского формата" 2019 года", - отмечается в сообщении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хайко маас, донбасс, сергей лавров, германия, украина, в мире