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https://ria.ru/20201105/donbass-1583167932.html
В ЛНР заявили, что Киев не предоставил дорожную карту по Донбассу
В ЛНР заявили, что Киев не предоставил дорожную карту по Донбассу
Киев не предоставил самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам обещанную ранее "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:48
2020-11-05T13:48
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
борис грызлов
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Киев не предоставил самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам обещанную ранее "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев взял обязательство представить свою "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе."Ни республики, ни ОБСЕ, насколько нам известно, сам документ, предлагаемый Киевом, еще не видели. И неизвестно когда увидят", - заявил Мирошник.По его словам, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявлял, что на разработку данного документа украинским властям потребуется неделя, в среду этот срок истек.
https://ria.ru/20201104/donbass-1583045873.html
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, борис грызлов, киев, в мире

В ЛНР заявили, что Киев не предоставил дорожную карту по Донбассу

13:48 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Киев не предоставил самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам обещанную ранее "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев взял обязательство представить свою "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Ни республики, ни ОБСЕ, насколько нам известно, сам документ, предлагаемый Киевом, еще не видели. И неизвестно когда увидят", - заявил Мирошник.
По его словам, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявлял, что на разработку данного документа украинским властям потребуется неделя, в среду этот срок истек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукБорис ГрызловКиевВ мире
 
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