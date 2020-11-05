https://ria.ru/20201105/donbass-1583167932.html

В ЛНР заявили, что Киев не предоставил дорожную карту по Донбассу

В ЛНР заявили, что Киев не предоставил дорожную карту по Донбассу

Киев не предоставил самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам обещанную ранее "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:48

2020-11-05T13:48

2020-11-05T13:48

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

борис грызлов

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Киев не предоставил самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам обещанную ранее "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев взял обязательство представить свою "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе."Ни республики, ни ОБСЕ, насколько нам известно, сам документ, предлагаемый Киевом, еще не видели. И неизвестно когда увидят", - заявил Мирошник.По его словам, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявлял, что на разработку данного документа украинским властям потребуется неделя, в среду этот срок истек.

https://ria.ru/20201104/donbass-1583045873.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, родион мирошник, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, борис грызлов, киев, в мире