В Москве дистанционку для школьников 6-11 классов продлили до 22 ноября
09:01 05.11.2020 (обновлено: 10:37 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Он напомнил, что старшеклассники уже три недели учатся удаленно. За это время заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале этой недели ситуация стала обострятся, отметил мэр.
"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", — написал Собянин.
Поэтому режим дистанционного обучения продолжит действовать до 22 ноября, заключил он.
Накануне в Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 445 тысяч человек. Умерли за все время с начала эпидемии более семи тысяч человек, выздоровели 325 тысяч.
В столице продолжает действовать режим ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее трети сотрудников всех предприятий и организаций должны быть переведены на удаленную работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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