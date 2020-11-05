https://ria.ru/20201105/distantsionka-1583110278.html

В Москве дистанционку для школьников 6-11 классов продлили до 22 ноября

В Москве дистанционку для школьников 6-11 классов продлили до 22 ноября

Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:01

2020-11-05T09:01

2020-11-05T10:37

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.Он напомнил, что старшеклассники уже три недели учатся удаленно. За это время заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале этой недели ситуация стала обострятся, отметил мэр.Поэтому режим дистанционного обучения продолжит действовать до 22 ноября, заключил он.Соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.Накануне в Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 445 тысяч человек. Умерли за все время с начала эпидемии более семи тысяч человек, выздоровели 325 тысяч.В столице продолжает действовать режим ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее трети сотрудников всех предприятий и организаций должны быть переведены на удаленную работу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество