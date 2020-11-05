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https://ria.ru/20201105/distantsionka-1583110278.html
В Москве дистанционку для школьников 6-11 классов продлили до 22 ноября
В Москве дистанционку для школьников 6-11 классов продлили до 22 ноября
Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:01
2020-11-05T10:37
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сн_образование
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.Он напомнил, что старшеклассники уже три недели учатся удаленно. За это время заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале этой недели ситуация стала обострятся, отметил мэр.Поэтому режим дистанционного обучения продолжит действовать до 22 ноября, заключил он.Соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.Накануне в Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 445 тысяч человек. Умерли за все время с начала эпидемии более семи тысяч человек, выздоровели 325 тысяч.В столице продолжает действовать режим ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее трети сотрудников всех предприятий и организаций должны быть переведены на удаленную работу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

В Москве дистанционку для школьников 6-11 классов продлили до 22 ноября

09:01 05.11.2020 (обновлено: 10:37 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
Он напомнил, что старшеклассники уже три недели учатся удаленно. За это время заболеваемость COVID-19 среди них снизилась почти вдвое, однако в начале этой недели ситуация стала обострятся, отметил мэр.
"Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано", — написал Собянин.
Поэтому режим дистанционного обучения продолжит действовать до 22 ноября, заключил он.
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Соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.
Накануне в Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных превысило 445 тысяч человек. Умерли за все время с начала эпидемии более семи тысяч человек, выздоровели 325 тысяч.
В столице продолжает действовать режим ограничений для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Не менее трети сотрудников всех предприятий и организаций должны быть переведены на удаленную работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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