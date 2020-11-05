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Минфин рассказал о поправках ко второму чтению проекта бюджета
Минфин рассказал о поправках ко второму чтению проекта бюджета
Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ перераспределяют в 2021 году 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:42
2020-11-05T13:42
россия
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ перераспределяют в 2021 году 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина.Отмечается, что два основных блока касаются нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также Общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений, выходом нормативно-правового акта, а по некоторым - необходимостью предоставления дополнительных расчетов и обоснований.В частности, для оказания финансовой поддержки бюджетам регионов в 2021 году дополнительно направляется 100 миллиардов рублей (всего 130,3 миллиарда рублей). "Связаны эти меры с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)", - поясняет министерство.Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности."На 2021 год распределены все субсидии и субвенции регионам. Сделано это, чтобы оказать финансовую поддержку бюджетам субъектов РФ при ухудшении экономической ситуации и снижении налоговых и неналоговых доходов регионов. Напомню, что предельный срок заключения соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 1 января 2021 года. Это ускорит доведение средств до регионов, а также повысит прозрачность и эффективность межбюджетных трансфертов", - приводятся в сообщении слова министра финансов Антона Силуанова.Он добавил, что ряд рекомендаций Госдумы сейчас прорабатывается с "Единой Россией". Среди них распределение субсидий из федерального бюджета на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год, предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, формирование современной городской среды и другие.
https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583142416.html
россия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, экономика

Минфин рассказал о поправках ко второму чтению проекта бюджета

13:42 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ перераспределяют в 2021 году 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина.
"Всего предлагается внести поправок в 2021 году – на 1 510,4 млрд. рублей, в 2022 году – на 929,4 млрд. рублей, а в 2023 году – на 1 052,5 млрд. рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два основных блока касаются нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также Общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений, выходом нормативно-правового акта, а по некоторым - необходимостью предоставления дополнительных расчетов и обоснований.
В частности, для оказания финансовой поддержки бюджетам регионов в 2021 году дополнительно направляется 100 миллиардов рублей (всего 130,3 миллиарда рублей). "Связаны эти меры с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)", - поясняет министерство.
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
12:08
Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года
Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности.
"На 2021 год распределены все субсидии и субвенции регионам. Сделано это, чтобы оказать финансовую поддержку бюджетам субъектов РФ при ухудшении экономической ситуации и снижении налоговых и неналоговых доходов регионов. Напомню, что предельный срок заключения соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 1 января 2021 года. Это ускорит доведение средств до регионов, а также повысит прозрачность и эффективность межбюджетных трансфертов", - приводятся в сообщении слова министра финансов Антона Силуанова.
Он добавил, что ряд рекомендаций Госдумы сейчас прорабатывается с "Единой Россией". Среди них распределение субсидий из федерального бюджета на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год, предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, формирование современной городской среды и другие.
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 14:41Инфографика
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
 
РоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФЭкономика
 
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