https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583166461.html

Минфин рассказал о поправках ко второму чтению проекта бюджета

Минфин рассказал о поправках ко второму чтению проекта бюджета

Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ перераспределяют в 2021 году 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:42

2020-11-05T13:42

2020-11-05T13:42

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_0f07ee3330e1293ee2fa6a4237006ba4.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ перераспределяют в 2021 году 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина.Отмечается, что два основных блока касаются нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также Общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений, выходом нормативно-правового акта, а по некоторым - необходимостью предоставления дополнительных расчетов и обоснований.В частности, для оказания финансовой поддержки бюджетам регионов в 2021 году дополнительно направляется 100 миллиардов рублей (всего 130,3 миллиарда рублей). "Связаны эти меры с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)", - поясняет министерство.Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности."На 2021 год распределены все субсидии и субвенции регионам. Сделано это, чтобы оказать финансовую поддержку бюджетам субъектов РФ при ухудшении экономической ситуации и снижении налоговых и неналоговых доходов регионов. Напомню, что предельный срок заключения соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 1 января 2021 года. Это ускорит доведение средств до регионов, а также повысит прозрачность и эффективность межбюджетных трансфертов", - приводятся в сообщении слова министра финансов Антона Силуанова.Он добавил, что ряд рекомендаций Госдумы сейчас прорабатывается с "Единой Россией". Среди них распределение субсидий из федерального бюджета на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год, предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, формирование современной городской среды и другие.

https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583142416.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, экономика