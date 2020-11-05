Минфин рассказал о поправках ко второму чтению проекта бюджета
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета РФ перераспределяют в 2021 году 1,5 триллиона рублей, говорится в сообщении Минфина.
"Всего предлагается внести поправок в 2021 году – на 1 510,4 млрд. рублей, в 2022 году – на 929,4 млрд. рублей, а в 2023 году – на 1 052,5 млрд. рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два основных блока касаются нацпроектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также Общенационального плана восстановления экономики. Третья группа поправок связана с распределением средств, зарезервированных до принятия соответствующих решений, выходом нормативно-правового акта, а по некоторым - необходимостью предоставления дополнительных расчетов и обоснований.
В частности, для оказания финансовой поддержки бюджетам регионов в 2021 году дополнительно направляется 100 миллиардов рублей (всего 130,3 миллиарда рублей). "Связаны эти меры с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов регионов (это касается как налоговых, так и неналоговых доходов регионов, в том числе в результате изменения налогового законодательства)", - поясняет министерство.
Четвертый блок учитывает предложения главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятельности.
"На 2021 год распределены все субсидии и субвенции регионам. Сделано это, чтобы оказать финансовую поддержку бюджетам субъектов РФ при ухудшении экономической ситуации и снижении налоговых и неналоговых доходов регионов. Напомню, что предельный срок заключения соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 1 января 2021 года. Это ускорит доведение средств до регионов, а также повысит прозрачность и эффективность межбюджетных трансфертов", - приводятся в сообщении слова министра финансов Антона Силуанова.
Он добавил, что ряд рекомендаций Госдумы сейчас прорабатывается с "Единой Россией". Среди них распределение субсидий из федерального бюджета на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год, предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, формирование современной городской среды и другие.
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