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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/bukmekery-1583239739.html
Букмекеры оценили вероятность победы Байдена на выборах в США в 90%
Букмекеры оценили вероятность победы Байдена на выборах в США в 90%
Демократ Джо Байден по-прежнему является фаворитом на выборах президента США, вероятность его победы теперь оценивается в 90%, рассказал РИА Новости эксперт... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:18
2020-11-05T18:18
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден по-прежнему является фаворитом на выборах президента США, вероятность его победы теперь оценивается в 90%, рассказал РИА Новости эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий.Ранее в четверг редактор спецпроектов Rambler Group категории "Ставки" Владимир Прокофьев сообщил РИА Новости, что коэффициент на победу Джо Байдена достиг 1,14, вероятность его победы оценивалась в 84%. На переизбрание действующего президента Дональда Трампа ставили с коэффициентом 6,00, а вероятность его победы на выборах оценивалась в 16%."После начала голосования Дональд Трамп ненадолго вырвался в фавориты - вероятность его победы выросла с 30% до 70%. Тем не менее, после того, как большая часть голосов была подсчитана, букмекеры резко обрушили котировки на победу Джо Байдена, вероятность успеха которого выросла почти в два раза", - прокомментировал Слицкий."В настоящее время разрыв увеличился еще сильнее - на победу Джо Байдена дают коэффициент 1,14, что соответствует вероятности 90%. Заключить пари на успех Дональда Трампа можно по котировке 6,0. Вероятность победы действующего президента составляет около 10%", - добавил он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Букмекеры оценили вероятность победы Байдена на выборах в США в 90%

18:18 05.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Демократ Джо Байден по-прежнему является фаворитом на выборах президента США, вероятность его победы теперь оценивается в 90%, рассказал РИА Новости эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий.
Ранее в четверг редактор спецпроектов Rambler Group категории "Ставки" Владимир Прокофьев сообщил РИА Новости, что коэффициент на победу Джо Байдена достиг 1,14, вероятность его победы оценивалась в 84%. На переизбрание действующего президента Дональда Трампа ставили с коэффициентом 6,00, а вероятность его победы на выборах оценивалась в 16%.
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"После начала голосования Дональд Трамп ненадолго вырвался в фавориты - вероятность его победы выросла с 30% до 70%. Тем не менее, после того, как большая часть голосов была подсчитана, букмекеры резко обрушили котировки на победу Джо Байдена, вероятность успеха которого выросла почти в два раза", - прокомментировал Слицкий.
"В настоящее время разрыв увеличился еще сильнее - на победу Джо Байдена дают коэффициент 1,14, что соответствует вероятности 90%. Заключить пари на успех Дональда Трампа можно по котировке 6,0. Вероятность победы действующего президента составляет около 10%", - добавил он.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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