https://ria.ru/20201105/biznes-1583208617.html
В Приамурье заявили о необходимости новых форматов ведения бизнеса
В Приамурье заявили о необходимости новых форматов ведения бизнеса
Приамурью нужны новые идеи и форматы ведения бизнеса, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, которого цитирует пресс-служба местного правительства. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:32
2020-11-05T16:32
2020-11-05T16:32
василий орлов
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Приамурью нужны новые идеи и форматы ведения бизнеса, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, которого цитирует пресс-служба местного правительства.Масштабные образовательные программы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартовали в Амурской области. По предварительным подсчетам, в них примут участие несколько сотен жителей региона. Программа популяризации предпринимательства в этом году будет включать несколько образовательных блоков.Орлов отметил, что проводить проекты для начинающих бизнесменов в текущих условиях не менее важно, чем поддерживать действующий бизнес, региону для стабильного развития экономики нужны не только новые механизмы поддержки предпринимательства, но и новые идеи и форматы ведения бизнеса.Первый образовательный блок начался в области в конце октября - для старшеклассников проводят серию открытых уроков. Успешные предприниматели региона в онлайн-формате рассказали о своем опыте подросткам.Пятого ноября начался второй этап проекта, школьники смогут бесплатно пройти двухнедельный образовательный онлайн-курс по основам предпринимательства, старшеклассников ждет конкурс бизнес-идей. Победитель конкурса по итогам программы получит путевку в бизнес-лагерь.Всего участниками бесплатной программы для школьников станут больше 300 детей. Самые активные отправятся на федеральные форумы и смены в самые популярные тематические лагерях страны.Также в этом году предусмотрена программа для взрослых, 10 ноября стартует первый онлайн-проект по наставничеству для всех, кто мечтает открыть свое дело. За несколько этапов участники проекта "Бизнес-ракета" сформируют бизнес-идею, создадут проект бизнес-плана. Наставниками станут опытные предприниматели из разных сфер экономики Приамурья. Завершением проекта станет защита бизнес-проектов.
https://ria.ru/20201029/investitsii-1582021211.html
https://ria.ru/20201029/moratoriy-1582083904.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов, амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости.
Приамурью нужны новые идеи и форматы ведения бизнеса, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов
, которого цитирует пресс-служба местного правительства.
Масштабные образовательные программы в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартовали в Амурской области
. По предварительным подсчетам, в них примут участие несколько сотен жителей региона. Программа популяризации предпринимательства в этом году будет включать несколько образовательных блоков.
Орлов отметил, что проводить проекты для начинающих бизнесменов в текущих условиях не менее важно, чем поддерживать действующий бизнес, региону для стабильного развития экономики нужны не только новые механизмы поддержки предпринимательства, но и новые идеи и форматы ведения бизнеса.
"Сегодня мы говорим не только о поддержке уже действующего бизнеса в регионе, но и о создании необходимой почвы для появления новых организаций. Ведь активное развитие малого и среднего бизнеса – это не только яркий показатель живой экономики субъекта, но и рабочие места и, конечно, внедрение инноваций. С прошлого года для поддержки начинающих предпринимателей в области проводятся масштабные обучающие программы в рамках нацпроекта. Этот год не станет исключением. Уверен, что проведение программы в этом году позволит не только подарить жизнь десяткам новых бизнес-проектов, но и в текущих условиях позволит раскрыть абсолютно новые идеи и форматы бизнеса", - цитирует правительство Орлова.
Первый образовательный блок начался в области в конце октября - для старшеклассников проводят серию открытых уроков. Успешные предприниматели региона в онлайн-формате рассказали о своем опыте подросткам.
Пятого ноября начался второй этап проекта, школьники смогут бесплатно пройти двухнедельный образовательный онлайн-курс по основам предпринимательства, старшеклассников ждет конкурс бизнес-идей. Победитель конкурса по итогам программы получит путевку в бизнес-лагерь.
Всего участниками бесплатной программы для школьников станут больше 300 детей. Самые активные отправятся на федеральные форумы и смены в самые популярные тематические лагерях страны.
Также в этом году предусмотрена программа для взрослых, 10 ноября стартует первый онлайн-проект по наставничеству для всех, кто мечтает открыть свое дело. За несколько этапов участники проекта "Бизнес-ракета" сформируют бизнес-идею, создадут проект бизнес-плана. Наставниками станут опытные предприниматели из разных сфер экономики Приамурья. Завершением проекта станет защита бизнес-проектов.