https://ria.ru/20201105/belpochta-1583199510.html
В Белоруссии произошел сбой в работе "Белпочты"
В Белоруссии произошел сбой в работе "Белпочты"
Технический сбой нарушил работу сайта и почтовых отделений по всей Белоруссии, проблему, которая не связана с хакерскими атаками, планируют скоро решить,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:11
2020-11-05T16:11
2020-11-05T16:11
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Технический сбой нарушил работу сайта и почтовых отделений по всей Белоруссии, проблему, которая не связана с хакерскими атаками, планируют скоро решить, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госпредприятия "Белпочта".Там отметили, что технические специалисты обещают устранить проблему максимум в ближайшие часы, ожидается, что работа отделений связи будет восстановлена в четверг.В пресс-службе опровергли предположение, что сбой может быть связан с хакерскими атаками, заявив, что произошла "внутренняя" проблема.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире