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В Белоруссии произошел сбой в работе "Белпочты"
В Белоруссии произошел сбой в работе "Белпочты"
Технический сбой нарушил работу сайта и почтовых отделений по всей Белоруссии, проблему, которая не связана с хакерскими атаками, планируют скоро решить,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:11
2020-11-05T16:11
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Технический сбой нарушил работу сайта и почтовых отделений по всей Белоруссии, проблему, которая не связана с хакерскими атаками, планируют скоро решить, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госпредприятия "Белпочта".Там отметили, что технические специалисты обещают устранить проблему максимум в ближайшие часы, ожидается, что работа отделений связи будет восстановлена в четверг.В пресс-службе опровергли предположение, что сбой может быть связан с хакерскими атаками, заявив, что произошла "внутренняя" проблема.
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белоруссия, в мире

В Белоруссии произошел сбой в работе "Белпочты"

16:11 05.11.2020
 
© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Depositphotos / 3114635_clashot
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Технический сбой нарушил работу сайта и почтовых отделений по всей Белоруссии, проблему, которая не связана с хакерскими атаками, планируют скоро решить, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе госпредприятия "Белпочта".

"По техническим причинам сайт не работает. Также отделения связи не могут принимать платежи и так далее. Проблема затронула отделения по всей Беларуси", - сказали в пресс-службе.

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Там отметили, что технические специалисты обещают устранить проблему максимум в ближайшие часы, ожидается, что работа отделений связи будет восстановлена в четверг.
В пресс-службе опровергли предположение, что сбой может быть связан с хакерскими атаками, заявив, что произошла "внутренняя" проблема.
 
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