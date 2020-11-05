ОБСЕ призвала "немедленно прекратить насилие" в Белоруссии
16:51 05.11.2020 (обновлено: 17:49 05.11.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ОБСЕ призывает власти Белоруссии "немедленно прекратить насилие" в отношении мирных протестующих и оппозиции, сообщается в докладе организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В докладе отмечается, что в Белоруссии зафиксированы "систематические нарушения прав и свобод человека".
"Власти Белоруссии должны немедленно прекратить насилие, в частности, пытки и жестокость по отношению к мирным протестующим и оппонентам", - говорится в докладе.
Кроме того, ОБСЕ призывает немедленно и без дополнительных условий "освободить политических заключенных", а также воздержаться от "юридического притеснения и репрессий", соблюдать стандарты честного суда, обеспечить соблюдения права на мирные собрания, обеспечить безопасность журналистов, а также обеспечить независимое расследование сообщений о "пытках, жестокости и сексуальном насилии и убийствах службами безопасности".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.
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