https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583214279.html

ОБСЕ призвала "немедленно прекратить насилие" в Белоруссии

ОБСЕ призвала "немедленно прекратить насилие" в Белоруссии

ОБСЕ призывает власти Белоруссии "немедленно прекратить насилие" в отношении мирных протестующих и оппозиции, сообщается в докладе организации, поступившем в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:51

2020-11-05T16:51

2020-11-05T17:49

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

обсе

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. ОБСЕ призывает власти Белоруссии "немедленно прекратить насилие" в отношении мирных протестующих и оппозиции, сообщается в докладе организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.В докладе отмечается, что в Белоруссии зафиксированы "систематические нарушения прав и свобод человека".Кроме того, ОБСЕ призывает немедленно и без дополнительных условий "освободить политических заключенных", а также воздержаться от "юридического притеснения и репрессий", соблюдать стандарты честного суда, обеспечить соблюдения права на мирные собрания, обеспечить безопасность журналистов, а также обеспечить независимое расследование сообщений о "пытках, жестокости и сексуальном насилии и убийствах службами безопасности".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская выехала в Литву.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-11-05T16:51 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, обсе, белоруссия, в мире