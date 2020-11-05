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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583168424.html
В Минске прокомментировали ноту Литвы из-за запуска БелАЭС
В Минске прокомментировали ноту Литвы из-за запуска БелАЭС
Белоруссия проводит все процедуры, касающиеся запуска Островецкой АЭС, открыто и транспарентно, однако литовская сторона каждый технологический этап... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:52
2020-11-05T13:52
ядерные технологии
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
минск
белоруссия
вильнюс
атомстройэкспорт
новости - ядерные технологии
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Белоруссия проводит все процедуры, касающиеся запуска Островецкой АЭС, открыто и транспарентно, однако литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления Минску новой ноты со старыми аргументами, Вильнюсу нужен не ответ, а поддержание "истерии" в местных СМИ, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.В среду Вильнюс направил ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС. В ноте, в частности, отмечалось, что литовское внешнеполитическое ведомство "настоятельно рекомендует приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования"."Запуск атомной станции – технологически сложный, поэтапный процесс. В соответствии с международными обязательствами, понимая ответственность перед своим народом и народами соседних стран, Беларусь проводит все процедуры открыто и транспаренто. К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты со старыми аргументами. Бумаги официальный Вильнюс не жалеет – тут ущерб окружающей среде очевиден", - заявил пресс-секретарь.По его словам, Вильнюс, как правило, использует дипломатическую переписку с МИД Белоруссии по вопросам БелАЭС "не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ"."Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан. При этом, как известно, нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям", - сказал пресс-секретарь ведомства.Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Вырабатывать электроэнергию первая АЭС Белоруссии начала во вторник. Литва сразу прекратила с соседом торговлю электроэнергией.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.
https://ria.ru/20201103/belaes-1582862378.html
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", минск, белоруссия, вильнюс, атомстройэкспорт, новости - ядерные технологии

В Минске прокомментировали ноту Литвы из-за запуска БелАЭС

13:52 05.11.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Белоруссия проводит все процедуры, касающиеся запуска Островецкой АЭС, открыто и транспарентно, однако литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления Минску новой ноты со старыми аргументами, Вильнюсу нужен не ответ, а поддержание "истерии" в местных СМИ, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
В среду Вильнюс направил ноту протеста МИД Белоруссии из-за начала работы Островецкой АЭС. В ноте, в частности, отмечалось, что литовское внешнеполитическое ведомство "настоятельно рекомендует приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования".
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Министр энергетики Литвы назвал БелАЭС угрозой национальной безопасности
"Запуск атомной станции – технологически сложный, поэтапный процесс. В соответствии с международными обязательствами, понимая ответственность перед своим народом и народами соседних стран, Беларусь проводит все процедуры открыто и транспаренто. К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты со старыми аргументами. Бумаги официальный Вильнюс не жалеет – тут ущерб окружающей среде очевиден", - заявил пресс-секретарь.
По его словам, Вильнюс, как правило, использует дипломатическую переписку с МИД Белоруссии по вопросам БелАЭС "не для получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ".
"Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан. При этом, как известно, нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям", - сказал пресс-секретарь ведомства.
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Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Вырабатывать электроэнергию первая АЭС Белоруссии начала во вторник. Литва сразу прекратила с соседом торговлю электроэнергией.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
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Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года.
 
Ядерные технологииБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МинскБелоруссияВильнюсАтомстройэкспортНовости - Ядерные технологии
 
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