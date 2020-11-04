https://ria.ru/20201104/zalozhniki-1582983292.html
МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве
МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве
Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:54
2020-11-04T09:54
2020-11-04T09:59
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате людей в одной из квартир столицы."Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201103/zalozhnik-1582872841.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия