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МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве
МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве
Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:54
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате людей в одной из квартир столицы."Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве

09:54 04.11.2020 (обновлено: 09:59 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате людей в одной из квартир столицы.
"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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