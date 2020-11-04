https://ria.ru/20201104/zalozhniki-1582983292.html

МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве

МВД опровергло информацию о захвате заложников в Москве

Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:54

2020-11-04T09:54

2020-11-04T09:59

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее в СМИ появилась информация о возможном захвате людей в одной из квартир столицы."Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201103/zalozhnik-1582872841.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия