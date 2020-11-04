https://ria.ru/20201104/ugoscheniya-1583044739.html

Журналисты рассказали, чем угощали гостей в Белом доме в ночь выборов

Журналисты рассказали, чем угощали гостей в Белом доме в ночь выборов

На приеме в Белом доме в ночь выборов гостей угощали сосисками в тесте, картофелем фри, нагетсами из куриного филе и десертом, сообщают американские журналисты... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:10

2020-11-04T17:10

2020-11-04T17:38

выборы президента сша — 2020

марк джейкобс

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. На приеме в Белом доме в ночь выборов гостей угощали сосисками в тесте, картофелем фри, нагетсами из куриного филе и десертом, сообщают американские журналисты в Twitter.Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс опубликовала фотографию, полученную от одного из гостей, на которой изображено блюдо с сосисками в тесте, каждая – под стеклянным колпаком.В английском распространено оскорбительное для правоохранителей слово "pigs" (свиньи). А призыв "поджарить, как бекон" звучал на фоне поджогов полицейского участка в Миннеаполисе и поджогов автомобилей полиции в ряде городов.Журналист издания Daily Beast Асавин Сьюбсенг опубликовал фотографию, переданную ему одной из гостий вечера, где на тарелке лежит мини-гамбургер, небольшое облитое шоколадом пирожное, закуска с красной рыбой, а также стоит стаканчик с президентской эмблемой и картошкой фри.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк джейкобс, миннеаполис, сша, в мире