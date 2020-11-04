Журналисты рассказали, чем угощали гостей в Белом доме в ночь выборов
17:10 04.11.2020 (обновлено: 17:38 04.11.2020)
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. На приеме в Белом доме в ночь выборов гостей угощали сосисками в тесте, картофелем фри, нагетсами из куриного филе и десертом, сообщают американские журналисты в Twitter.
Журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс опубликовала фотографию, полученную от одного из гостей, на которой изображено блюдо с сосисками в тесте, каждая – под стеклянным колпаком.
"Трамп неоднократно, в том числе на последних президентских дебатах, обвинял протестующих в использовании антиполицейского лозунга "Сосиски в тесте, поджарьте их, как бекон", - напомнила Джейкобс.
В английском распространено оскорбительное для правоохранителей слово "pigs" (свиньи). А призыв "поджарить, как бекон" звучал на фоне поджогов полицейского участка в Миннеаполисе и поджогов автомобилей полиции в ряде городов.
Журналист издания Daily Beast Асавин Сьюбсенг опубликовал фотографию, переданную ему одной из гостий вечера, где на тарелке лежит мини-гамбургер, небольшое облитое шоколадом пирожное, закуска с красной рыбой, а также стоит стаканчик с президентской эмблемой и картошкой фри.
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