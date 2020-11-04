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В Омской области продлили школьные каникулы и перевели вузы на удаленку
В Омской области продлили школьные каникулы и перевели вузы на удаленку
Губернатор Омской области подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:05
2020-11-04T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
омская область
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ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона.Ранее в омских Telegram-каналах появилось аудиообращение ко всем директорам школ от министра образования Омской области Татьяны Дерновой о том, что готовятся документы о продлении школьных каникул до 13 ноября. В пресс-службе министерства образования Омской области подтвердили информацию. В среду, 4 ноября, распоряжение губернатора было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Омским школьникам запретили появляться в заведениях общепита, кинотеатрах и ТЦ без сопровождения взрослых. Согласно документу, с 9 по 22 ноября на дистанционку переводятся колледжи и вузы за исключением тех заведений, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на дистант с 5 по 15 ноября переводятся программы допобразования. Очно разрешат проводить занятия по вождению в автошколах и занятия по подготовке частных охранников.Как поясняют в региональном минобразования, с 9 по 22 ноября приостанавливается работа учреждений по спортивной подготовке. Разрешены тренировки членов спортивных сборных РФ и Омской области.В среду в регионе был зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом в сутки - заболели 205 человек.
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, омская область

В Омской области продлили школьные каникулы и перевели вузы на удаленку

20:05 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске
Бригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона.
Ранее в омских Telegram-каналах появилось аудиообращение ко всем директорам школ от министра образования Омской области Татьяны Дерновой о том, что готовятся документы о продлении школьных каникул до 13 ноября. В пресс-службе министерства образования Омской области подтвердили информацию. В среду, 4 ноября, распоряжение губернатора было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласно тексту официального документа, в общеобразовательных организациях каникулы продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке", - сообщили в пресс-службе минобразования региона.

Омским школьникам запретили появляться в заведениях общепита, кинотеатрах и ТЦ без сопровождения взрослых. Согласно документу, с 9 по 22 ноября на дистанционку переводятся колледжи и вузы за исключением тех заведений, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на дистант с 5 по 15 ноября переводятся программы допобразования. Очно разрешат проводить занятия по вождению в автошколах и занятия по подготовке частных охранников.
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Как поясняют в региональном минобразования, с 9 по 22 ноября приостанавливается работа учреждений по спортивной подготовке. Разрешены тренировки членов спортивных сборных РФ и Омской области.
В среду в регионе был зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом в сутки - заболели 205 человек.
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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