https://ria.ru/20201104/udalenka-1583067077.html
В Омской области продлили школьные каникулы и перевели вузы на удаленку
В Омской области продлили школьные каникулы и перевели вузы на удаленку
Губернатор Омской области подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:05
2020-11-04T20:05
2020-11-04T20:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582093340_0:307:2992:1990_1400x0_80_0_0_774ef0da681e45764f1881f8d8e51c87.jpg
ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона.Ранее в омских Telegram-каналах появилось аудиообращение ко всем директорам школ от министра образования Омской области Татьяны Дерновой о том, что готовятся документы о продлении школьных каникул до 13 ноября. В пресс-службе министерства образования Омской области подтвердили информацию. В среду, 4 ноября, распоряжение губернатора было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Омским школьникам запретили появляться в заведениях общепита, кинотеатрах и ТЦ без сопровождения взрослых. Согласно документу, с 9 по 22 ноября на дистанционку переводятся колледжи и вузы за исключением тех заведений, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на дистант с 5 по 15 ноября переводятся программы допобразования. Очно разрешат проводить занятия по вождению в автошколах и занятия по подготовке частных охранников.Как поясняют в региональном минобразования, с 9 по 22 ноября приостанавливается работа учреждений по спортивной подготовке. Разрешены тренировки членов спортивных сборных РФ и Омской области.В среду в регионе был зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом в сутки - заболели 205 человек.
россия
омская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582093340_236:340:2514:2048_1400x0_80_0_0_0a8751236f8201fe6026dbfc3c365641.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, омская область
ОМСК, 4 ноя - РИА Новости.
Губернатор Омской области
подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона.
Ранее в омских Telegram-каналах появилось аудиообращение ко всем директорам школ от министра образования Омской области Татьяны Дерновой о том, что готовятся документы о продлении школьных каникул до 13 ноября. В пресс-службе министерства образования Омской области подтвердили информацию. В среду, 4 ноября, распоряжение губернатора было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Согласно тексту официального документа, в общеобразовательных организациях каникулы продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке", - сообщили в пресс-службе минобразования региона.
Омским школьникам запретили появляться в заведениях общепита, кинотеатрах и ТЦ без сопровождения взрослых. Согласно документу, с 9 по 22 ноября на дистанционку переводятся колледжи и вузы за исключением тех заведений, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на дистант с 5 по 15 ноября переводятся программы допобразования. Очно разрешат проводить занятия по вождению в автошколах и занятия по подготовке частных охранников.
Как поясняют в региональном минобразования, с 9 по 22 ноября приостанавливается работа учреждений по спортивной подготовке. Разрешены тренировки членов спортивных сборных РФ и Омской области.
В среду в регионе был зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом в сутки - заболели 205 человек.