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В Омской области продлили школьные каникулы и перевели вузы на удаленку

В Омской области продлили школьные каникулы и перевели вузы на удаленку

Губернатор Омской области подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:05

2020-11-04T20:05

2020-11-04T20:05

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

омская область

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ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области подписал распоряжение о продлении школьных каникул, сообщила пресс-служба министерства образования региона.Ранее в омских Telegram-каналах появилось аудиообращение ко всем директорам школ от министра образования Омской области Татьяны Дерновой о том, что готовятся документы о продлении школьных каникул до 13 ноября. В пресс-службе министерства образования Омской области подтвердили информацию. В среду, 4 ноября, распоряжение губернатора было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Омским школьникам запретили появляться в заведениях общепита, кинотеатрах и ТЦ без сопровождения взрослых. Согласно документу, с 9 по 22 ноября на дистанционку переводятся колледжи и вузы за исключением тех заведений, которые занимаются переобучения лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на дистант с 5 по 15 ноября переводятся программы допобразования. Очно разрешат проводить занятия по вождению в автошколах и занятия по подготовке частных охранников.Как поясняют в региональном минобразования, с 9 по 22 ноября приостанавливается работа учреждений по спортивной подготовке. Разрешены тренировки членов спортивных сборных РФ и Омской области.В среду в регионе был зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом в сутки - заболели 205 человек.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, омская область