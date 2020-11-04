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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20201104/sakhar-1582177869.html
"Правда тела". Сахар
"Правда тела". Сахар
Пирожное, запитое газировкой - уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в классической домашней шарлотке - целый стакан сахара. Наше окружение с рождения “подсаживает” нас на зависимость от сладкого, и те же производители газировки делают ее уже втрое слаще, чем 40 лет назад. Почему мы “сахарные наркоманы” и что в этом плохого?
2020-11-04T12:00
2020-11-04T12:00
правда тела
подкаст
общество
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"Правда тела". Сахар
Пирожное, запитое газировкой - уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в классической домашней шарлотке - целый стакан сахара. Наше окружение с рождения “подсаживает” нас на зависимость от сладкого, и те же производители газировки делают ее уже втрое слаще, чем 40 лет назад. Почему мы “сахарные наркоманы” и что в этом плохого?
Почему говорить “мозгу нужен сахар” - не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за 3 недели “переучить” вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной — терапевтом, диетологом и автором книги “Я не люблю сладкое”.Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.01:48 Почему мы так любим сахар и что в нем плохого02:00 “Мозгу нужен сахар” - так ли это на самом деле?02:40 “Пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов”05:32 Как с первых минут жизни природа “подсаживает” нас на зависимость от сахара07:25 Чем вреден сахар взрослым людям07:38 “Люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда - это целая сахарная бомба”08:58 Существует ли психическая зависимость от сахара10:10 “Многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня”11:12 Сколько сахара можно употреблять в день13:30 Чем опасна фруктоза20:10 Сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса23:00 Как Наталье удалось избавиться от “сахарной наркомании” и почему на это нужен всего месяцПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, общество

"Правда тела". Сахар

12:00 04.11.2020
 
Правда тела
"Правда тела". Сахар
12:00
Читать ria.ru в
Пирожное, запитое газировкой - уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в классической домашней шарлотке - целый стакан сахара. Наше окружение с рождения “подсаживает” нас на зависимость от сладкого, и те же производители газировки делают ее уже втрое слаще, чем 40 лет назад. Почему мы “сахарные наркоманы” и что в этом плохого?
Почему говорить “мозгу нужен сахар” - не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за 3 недели “переучить” вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной — терапевтом, диетологом и автором книги “Я не люблю сладкое”.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
01:48 Почему мы так любим сахар и что в нем плохого
02:00 “Мозгу нужен сахар” - так ли это на самом деле?
02:40 “Пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов”
05:32 Как с первых минут жизни природа “подсаживает” нас на зависимость от сахара
07:25 Чем вреден сахар взрослым людям
07:38 “Люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда - это целая сахарная бомба”
08:58 Существует ли психическая зависимость от сахара
10:10 “Многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня”
11:12 Сколько сахара можно употреблять в день
13:30 Чем опасна фруктоза
20:10 Сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса
23:00 Как Наталье удалось избавиться от “сахарной наркомании” и почему на это нужен всего месяц
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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