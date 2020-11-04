https://ria.ru/20201104/sakhar-1582177869.html

"Правда тела". Сахар

"Правда тела". Сахар

Пирожное, запитое газировкой - уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в классической домашней шарлотке - целый стакан сахара. Наше окружение с рождения “подсаживает” нас на зависимость от сладкого, и те же производители газировки делают ее уже втрое слаще, чем 40 лет назад. Почему мы “сахарные наркоманы” и что в этом плохого?

2020-11-04T12:00

2020-11-04T12:00

2020-11-04T12:00

правда тела

подкаст

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582177724_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_0e04383eca3e60129d7aadded26b2216.png

"Правда тела". Сахар Пирожное, запитое газировкой - уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в классической домашней шарлотке - целый стакан сахара. Наше окружение с рождения “подсаживает” нас на зависимость от сладкого, и те же производители газировки делают ее уже втрое слаще, чем 40 лет назад. Почему мы “сахарные наркоманы” и что в этом плохого?

Почему говорить “мозгу нужен сахар” - не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за 3 недели “переучить” вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной — терапевтом, диетологом и автором книги “Я не люблю сладкое”.Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.01:48 Почему мы так любим сахар и что в нем плохого02:00 “Мозгу нужен сахар” - так ли это на самом деле?02:40 “Пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов”05:32 Как с первых минут жизни природа “подсаживает” нас на зависимость от сахара07:25 Чем вреден сахар взрослым людям07:38 “Люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда - это целая сахарная бомба”08:58 Существует ли психическая зависимость от сахара10:10 “Многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня”11:12 Сколько сахара можно употреблять в день13:30 Чем опасна фруктоза20:10 Сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса23:00 Как Наталье удалось избавиться от “сахарной наркомании” и почему на это нужен всего месяцПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, общество