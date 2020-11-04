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Путин участвует в мероприятиях по случаю Дня народного единства

Путин участвует в мероприятиях по случаю Дня народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства присутствует при возобновлении работы курантов Спасской башни и посещает Музей археологии Чудова... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:37

2020-11-04T12:37

2020-11-04T12:37

день народного единства

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

москва

владимир путин

чудово

общество

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Президент России Владимир Путин в День народного единства присутствует при возобновлении работы курантов Спасской башни и посещает Музей археологии Чудова монастыря, а также проводит встречу с представителями религиозных конфессий в онлайн формате.В этом году перечень торжественных мероприятий по случаю Дня народного единства претерпел изменения из-за эпидемиологической ситуации.В начале октября часы и колокольный бой курантов Спасской башни Кремля были остановлены для установки новых колоколов и их настройки. Звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и "Славься", но в полнооктавном звучании.День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

москва

чудово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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