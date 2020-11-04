Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/putin-1583002652.html
Путин участвует в мероприятиях по случаю Дня народного единства
Путин участвует в мероприятиях по случаю Дня народного единства
Президент России Владимир Путин в День народного единства присутствует при возобновлении работы курантов Спасской башни и посещает Музей археологии Чудова... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:37
2020-11-04T12:37
день народного единства
дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
москва
владимир путин
чудово
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583000389_0:4:640:364_1400x0_80_0_0_0228fd29600a9d674495875e2b89d539.jpg
Президент России Владимир Путин в День народного единства присутствует при возобновлении работы курантов Спасской башни и посещает Музей археологии Чудова монастыря, а также проводит встречу с представителями религиозных конфессий в онлайн формате.В этом году перечень торжественных мероприятий по случаю Дня народного единства претерпел изменения из-за эпидемиологической ситуации.В начале октября часы и колокольный бой курантов Спасской башни Кремля были остановлены для установки новых колоколов и их настройки. Звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и "Славься", но в полнооктавном звучании.День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
москва
чудово
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Путин принимает участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства
LIVE: Путин принимает участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства
2020-11-04T12:37
true
PT15M25S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583000389_13:0:640:470_1400x0_80_0_0_4bde24db52f6dbd6f755de3679926684.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, день народного единства, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), москва, владимир путин, чудово, общество
Путин участвует в мероприятиях по случаю Дня народного единства
Президент России Владимир Путин в День народного единства присутствует при возобновлении работы курантов Спасской башни и посещает Музей археологии Чудова монастыря, а также проводит встречу с представителями религиозных конфессий в онлайн формате.
2020-11-04T12:37
true
PT15M25S

Путин участвует в мероприятиях по случаю Дня народного единства

12:37 04.11.2020
 
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин в День народного единства присутствует при возобновлении работы курантов Спасской башни и посещает Музей археологии Чудова монастыря, а также проводит встречу с представителями религиозных конфессий в онлайн формате.
В этом году перечень торжественных мероприятий по случаю Дня народного единства претерпел изменения из-за эпидемиологической ситуации.
В начале октября часы и колокольный бой курантов Спасской башни Кремля были остановлены для установки новых колоколов и их настройки. Звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и "Славься", но в полнооктавном звучании.
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
 
День народного единстваДмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)МоскваВладимир ПутинЧудовоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
Лента новостейМолния