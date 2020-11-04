https://ria.ru/20201104/pereval-dyatlova-1583009821.html

Создатели сериала "Перевал Дятлова" рассказали, что думают о следствии

Создатели сериала "Перевал Дятлова" рассказали, что думают о следствии

Создатели сериала "Перевал Дятлова" пришли к тем же выводам относительно гибели туристической группы в 1959 году, что и следователь, расследовавший дело, о чем... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:17

2020-11-04T14:17

2020-11-04T14:17

культура

кино и сериалы

новости культуры

перевал дятлова

петр федоров

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Создатели сериала "Перевал Дятлова" пришли к тем же выводам относительно гибели туристической группы в 1959 году, что и следователь, расследовавший дело, о чем они рассказали на закрытой премьере журналистам во вторник."Нам очень волнительно, потому что мы были не только продюсерами, но и режиссерами. Мы сняли цветные истории. Остальные черно-белые серии - события, восстановленные по дневникам. В финале следователь приходит к тем выводам, с которыми мы согласны. Ответ на вопрос, что случилось, там есть, но, разумеется, он никого не удовлетворит. Для нас важнее была эмоциональная правда", - рассказал журналистам продюсер и режиссер Евгений Никишов.По его словам, создатели сериала изучили тысячи страниц материалов о загадочной гибели тургруппы на перевале в 1959 году."У нас был трехтомник - выдержки из всего, что мы изучили, из материалов дела, из статей, воспоминаний. Все получили этот трехтомник, должны были его изучить, и чуть ли не экзамен нам сдать", - сказал Никишов.Права на международную дистрибуцию российского сериала "Перевал Дятлова" производства Premier Studios проданы Beta Film – крупной международной компании, одному из мировых лидеров лицензионного рынка. О соглашении было объявлено в Германии в ходе работы кинорынка Берлинского международного кинофестиваля.Восьмисерийный проект "Перевал Дятлова" раскроет тайну трагической гибели девяти туристов на Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных, до сих пор не выясненных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники, но ни одна не отвечает на вопрос, что произошло. Режиссеры сериала - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Степан Гордеев, Павел Костомаров, в роли следователя Петр Федоров.Сериал стартует на канале ТНТ с 16 ноября, а так же на платформе Premier.

https://ria.ru/20201102/dyatlov-1582725546.html

https://ria.ru/20190326/1552000052.html

перевал дятлова

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, перевал дятлова, петр федоров