https://ria.ru/20201104/pereval-dyatlova-1583009821.html
Создатели сериала "Перевал Дятлова" рассказали, что думают о следствии
Создатели сериала "Перевал Дятлова" рассказали, что думают о следствии
Создатели сериала "Перевал Дятлова" пришли к тем же выводам относительно гибели туристической группы в 1959 году, что и следователь, расследовавший дело, о чем... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:17
2020-11-04T14:17
2020-11-04T14:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
перевал дятлова
петр федоров
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Создатели сериала "Перевал Дятлова" пришли к тем же выводам относительно гибели туристической группы в 1959 году, что и следователь, расследовавший дело, о чем они рассказали на закрытой премьере журналистам во вторник."Нам очень волнительно, потому что мы были не только продюсерами, но и режиссерами. Мы сняли цветные истории. Остальные черно-белые серии - события, восстановленные по дневникам. В финале следователь приходит к тем выводам, с которыми мы согласны. Ответ на вопрос, что случилось, там есть, но, разумеется, он никого не удовлетворит. Для нас важнее была эмоциональная правда", - рассказал журналистам продюсер и режиссер Евгений Никишов.По его словам, создатели сериала изучили тысячи страниц материалов о загадочной гибели тургруппы на перевале в 1959 году."У нас был трехтомник - выдержки из всего, что мы изучили, из материалов дела, из статей, воспоминаний. Все получили этот трехтомник, должны были его изучить, и чуть ли не экзамен нам сдать", - сказал Никишов.Права на международную дистрибуцию российского сериала "Перевал Дятлова" производства Premier Studios проданы Beta Film – крупной международной компании, одному из мировых лидеров лицензионного рынка. О соглашении было объявлено в Германии в ходе работы кинорынка Берлинского международного кинофестиваля.Восьмисерийный проект "Перевал Дятлова" раскроет тайну трагической гибели девяти туристов на Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных, до сих пор не выясненных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники, но ни одна не отвечает на вопрос, что произошло. Режиссеры сериала - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Степан Гордеев, Павел Костомаров, в роли следователя Петр Федоров.Сериал стартует на канале ТНТ с 16 ноября, а так же на платформе Premier.
https://ria.ru/20201102/dyatlov-1582725546.html
https://ria.ru/20190326/1552000052.html
перевал дятлова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, перевал дятлова, петр федоров
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Создатели сериала "Перевал Дятлова" пришли к тем же выводам относительно гибели туристической группы в 1959 году, что и следователь, расследовавший дело, о чем они рассказали на закрытой премьере журналистам во вторник.
"Нам очень волнительно, потому что мы были не только продюсерами, но и режиссерами. Мы сняли цветные истории. Остальные черно-белые серии - события, восстановленные по дневникам. В финале следователь приходит к тем выводам, с которыми мы согласны. Ответ на вопрос, что случилось, там есть, но, разумеется, он никого не удовлетворит. Для нас важнее была эмоциональная правда", - рассказал журналистам продюсер и режиссер Евгений Никишов.
По его словам, создатели сериала изучили тысячи страниц материалов о загадочной гибели тургруппы на перевале в 1959 году.
"У нас был трехтомник - выдержки из всего, что мы изучили, из материалов дела, из статей, воспоминаний. Все получили этот трехтомник, должны были его изучить, и чуть ли не экзамен нам сдать", - сказал Никишов.
Права на международную дистрибуцию российского сериала "Перевал Дятлова" производства Premier Studios проданы Beta Film – крупной международной компании, одному из мировых лидеров лицензионного рынка. О соглашении было объявлено в Германии в ходе работы кинорынка Берлинского международного кинофестиваля.
Восьмисерийный проект "Перевал Дятлова" раскроет тайну трагической гибели девяти туристов на Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных, до сих пор не выясненных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни - от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники, но ни одна не отвечает на вопрос, что произошло. Режиссеры сериала - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Степан Гордеев, Павел Костомаров, в роли следователя Петр Федоров.
Сериал стартует на канале ТНТ с 16 ноября, а так же на платформе Premier.