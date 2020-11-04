https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583042538.html

В Италии ввели комендантский час из-за коронавируса

В Италии ввели комендантский час из-за коронавируса

Новый декрет Совета министров Италии вводит в стране ограничение на свободное передвижение вне помещений с 10 вечера. Текст документа, подписанного в ночь на... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:55

2020-11-04T16:55

2020-11-04T16:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

джузеппе конте

италия

в мире

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РИМ, 4 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Новый декрет Совета министров Италии вводит в стране ограничение на свободное передвижение вне помещений с 10 вечера. Текст документа, подписанного в ночь на среду премьером Джузеппе Конте, опубликован на сайте правительственного дворца Киджи.Очередной пакет мер вступит в действие в ночь на четверг и продлится до 3 декабря. Главной его деталью станет комендантский час с 22 до 5 часов утра: передвижение по улице будет разрешено только по состоянию здоровья, по работе и учебе или в случае крайней необходимости.Кроме того, как уже объявлял Конте, в целом по стране закроются музеи и галереи, а в субботу и воскресенье прекратят работу крупные торговые центры. Вместимость общественного транспорта сокращается наполовину, а ученики старших классов переходят на дистанционное обучение.Декрет разделит 20 регионов страны на три группы исходя из ситуации с эпидемией в каждом из них. Решение о присуждении одного из цветов (красный, оранжевый и желтый) к отдельной области будет принимать Минздрав Италии после оценки индекса распространения заражения, числа госпитализированных пациентов и других критериев. Этот дифференцированный режим позволит вводить более жесткие ограничения, вплоть до всеобщего карантина, в самых опасных очагах распространения вируса.Так, в регионах с красным кодом будет запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. В пределах "красной" зоны будет запрещено перемещаться без необходимости между отдельными городами и провинциях. Въезд и выезд в регионы с "красным" и "оранжевым" индексом также допускается только в особых случаях. В обеих категориях области с повышенной санитарной угрозой закрываются бары и рестораны за исключением работы на вынос или с доставкой.Местные СМИ отмечают, что из последнего черновика документа пропал запрет на работы парикмахерских и салонов красоты в "красных" зонах. Их список пока не определен, но, как считается, в него должны попасть Ломбардия, Пьемонт, Валле-Д"Аоста и южная Калабрия. Пока о том, в какой группе окажется их область, не знают даже их президенты – глава Венето Лука Дзайя уже заявил, что его регион может стать как "зеленым", так и "оранжевым".Положения декрета с выходных активно обсуждались на встречах правительства с руководством областей и крупных городов. Так, на них была достигнута договоренность о переносе на час позже первоначального старта действа комендантского часа.Последний на сегодняшний день пакет мер по борьбе с Covid-19 вступил в силу в понедельник 19 октября. Они включают запрет на работу заведений общественного питания после 6 часов вечера и закрытие театров, кино и концертных залов.По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло почти 760 тысяч, более 302 тысячи больных выздоровели, жертвами стали 39412 человек. В cубботу был побит очередной абсолютный рекорд по числу заражений за сутки - коронавирусом заразились более 31 тысячи человек. В понедельник рост числа жертв Covid в Италии стал самым высоким с начала мая. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582083667.html

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

италия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джузеппе конте, италия, в мире