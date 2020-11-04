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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583020982.html
В Швейцарии суточный прирост случаев COVID-19 впервые достиг десяти тысяч
В Швейцарии суточный прирост случаев COVID-19 впервые достиг десяти тысяч
Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:23
2020-11-04T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
в мире
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ЦЮРИХ, 4 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, свидетельствуют данные Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованные в среду.По данным на 4 ноября, в Швейцарии за сутки зарегистрировано 10 073 новых случая COVID-19, 73 человека скончались. В течение 24 часов было проведено 36 369 тестов на коронавирус.Всего с начала пандемии в стране заболели 192 376 человек.Ранее франкоязычные кантоны Швейцарии Во и Фрибур вслед за кантонами Женева, Юра и Нёшатель объявили чрезвычайное положение в связи ростом случаев COVID-19.На прошлой неделе Федеральный совет страны принял дополнительные ограничения в связи с распространением COVID-19 в Швейцарии. Новые меры вводятся на неопределенный срок. В частности, все университеты и вузы с 29 октября переведены на онлайн-обучение, маски обязательно носить не только в помещениях, но и на улице, в первую очередь, в местах скопления людей. Все рестораны и бары обязаны прекращать работу с 23.00 до 06.00, обслуживание ведется только за столиками, где должно располагаться не более четырех человек. Частные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, массовые мероприятия запрещены, если количество участников превышает 50 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/kovid19-1582885920.html
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коронавирус covid-19, швейцария, в мире

В Швейцарии суточный прирост случаев COVID-19 впервые достиг десяти тысяч

14:23 04.11.2020
 
© REUTERS / Denis BalibouseПрохожие в центре Женевы перед введением новых мер изоляции в связи с коронавирусом
Прохожие в центре Женевы перед введением новых мер изоляции в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Denis Balibouse
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 4 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, свидетельствуют данные Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованные в среду.
По данным на 4 ноября, в Швейцарии за сутки зарегистрировано 10 073 новых случая COVID-19, 73 человека скончались. В течение 24 часов было проведено 36 369 тестов на коронавирус.
Всего с начала пандемии в стране заболели 192 376 человек.
Ранее франкоязычные кантоны Швейцарии Во и Фрибур вслед за кантонами Женева, Юра и Нёшатель объявили чрезвычайное положение в связи ростом случаев COVID-19.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
На прошлой неделе Федеральный совет страны принял дополнительные ограничения в связи с распространением COVID-19 в Швейцарии. Новые меры вводятся на неопределенный срок. В частности, все университеты и вузы с 29 октября переведены на онлайн-обучение, маски обязательно носить не только в помещениях, но и на улице, в первую очередь, в местах скопления людей. Все рестораны и бары обязаны прекращать работу с 23.00 до 06.00, обслуживание ведется только за столиками, где должно располагаться не более четырех человек. Частные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, массовые мероприятия запрещены, если количество участников превышает 50 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
08:00РИА Наука
Предотвратить тяжелое течение болезни. Как работает лекарство от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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