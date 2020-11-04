В Швейцарии суточный прирост случаев COVID-19 впервые достиг десяти тысяч
© REUTERS / Denis BalibouseПрохожие в центре Женевы перед введением новых мер изоляции в связи с коронавирусом
ЦЮРИХ, 4 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, свидетельствуют данные Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованные в среду.
По данным на 4 ноября, в Швейцарии за сутки зарегистрировано 10 073 новых случая COVID-19, 73 человека скончались. В течение 24 часов было проведено 36 369 тестов на коронавирус.
Всего с начала пандемии в стране заболели 192 376 человек.
Ранее франкоязычные кантоны Швейцарии Во и Фрибур вслед за кантонами Женева, Юра и Нёшатель объявили чрезвычайное положение в связи ростом случаев COVID-19.
На прошлой неделе Федеральный совет страны принял дополнительные ограничения в связи с распространением COVID-19 в Швейцарии. Новые меры вводятся на неопределенный срок. В частности, все университеты и вузы с 29 октября переведены на онлайн-обучение, маски обязательно носить не только в помещениях, но и на улице, в первую очередь, в местах скопления людей. Все рестораны и бары обязаны прекращать работу с 23.00 до 06.00, обслуживание ведется только за столиками, где должно располагаться не более четырех человек. Частные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, массовые мероприятия запрещены, если количество участников превышает 50 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.