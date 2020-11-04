https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583020982.html

В Швейцарии суточный прирост случаев COVID-19 впервые достиг десяти тысяч

В Швейцарии суточный прирост случаев COVID-19 впервые достиг десяти тысяч

Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, свидетельствуют данные РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:23

2020-11-04T14:23

2020-11-04T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 4 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Швейцарии за сутки, это самый высокий показатель за все время пандемии, свидетельствуют данные Федерального офиса общественного здравоохранения страны, опубликованные в среду.По данным на 4 ноября, в Швейцарии за сутки зарегистрировано 10 073 новых случая COVID-19, 73 человека скончались. В течение 24 часов было проведено 36 369 тестов на коронавирус.Всего с начала пандемии в стране заболели 192 376 человек.Ранее франкоязычные кантоны Швейцарии Во и Фрибур вслед за кантонами Женева, Юра и Нёшатель объявили чрезвычайное положение в связи ростом случаев COVID-19.На прошлой неделе Федеральный совет страны принял дополнительные ограничения в связи с распространением COVID-19 в Швейцарии. Новые меры вводятся на неопределенный срок. В частности, все университеты и вузы с 29 октября переведены на онлайн-обучение, маски обязательно носить не только в помещениях, но и на улице, в первую очередь, в местах скопления людей. Все рестораны и бары обязаны прекращать работу с 23.00 до 06.00, обслуживание ведется только за столиками, где должно располагаться не более четырех человек. Частные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, массовые мероприятия запрещены, если количество участников превышает 50 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/kovid19-1582885920.html

швейцария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, швейцария, в мире