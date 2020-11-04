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Путин послушал бой обновленных курантов на Спасской башне
Путин послушал бой обновленных курантов на Спасской башне
Куранты Спасской башни Кремля вновь зазвонили после установки новых колоколов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:54
2020-11-04T16:32
ольга любимова
день народного единства
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Куранты Спасской башни Кремля вновь зазвонили после установки новых колоколов, передает корреспондент РИА Новости.В День народного единства одним из первых обновленный колокольный звон услышал президент Владимир Путин.Часы и колокольный звон на Спасской башне отключили в ночь на 9 октября. За это время на звоннице установили 23 новых колокола, отлитых в Воронеже. Как рассказала главе государства министр культуры Ольга Любимова, теперь они будут каждые три часа играть по очереди гимн России и "Славься"."У нас месяц почти молчали куранты фактически, потому что у нас шло важнейшее совершенно мероприятие — монтаж", — сказала Любимова.Она пояснила, что при царской власти на Спасской башне было 35 колоколов, но со временем часть из них утратили. А 11 оставшихся, по словам министра, не позволяли в полной мере "отразить всю красоту музыки" гимна России и других композиций.Любимова добавила, что целый месяц шла тяжелая техническая работа. "Куранты молчали. И вот теперь они в первый раз во всем своем великолепии: новые 23 колокола, которые отлиты в Воронеже, представят нам сегодня", — сказала она."Первые колокола были голландские. Сейчас у нас воронежские колокола. Сейчас наши коллеги все подключат, и мы услышим гимн", — добавила глава Минкультуры.Она также рассказала, что куранты будут играть каждые три часа: в полночь — гимн, в 03:00 — "Славься", в 06:00 — гимн, в 09:00 — "Славься" и так далее.Путин в День народного единства вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент немного пообщался с ребятами. Затем он позвал их с собой к Спасской башне, где об обновленных курантах рассказала министр культуры."Ребята, идите сюда. Поближе подходите. Вы знакомы?" — сказал Путин.Он представил Любимову и попросил ее рассказать не только ему, но и волонтерам о том, что сделано за последнее время.В День народного единства куранты Кремля впервые заиграли с обновленными колоколами, они пробили в 12:15, Любимова заверила Путина, что это "первый и последний раз, только по случаю праздника".
https://ria.ru/20201022/kuranty-1581019901.html
https://ria.ru/20201104/rossiya-1583012814.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Куранты Кремля опоздали на 15 минут, чтобы не заглушать гимн на новых колоколах
Куранты Кремля опоздали на 15 минут в первый и последний раз. По случаю праздника, как объяснила Любимова. И чтобы Путин, министр культуры и молодежь послушали гимн на новых колоколах.
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ольга любимова, день народного единства, владимир путин, москва, общество

Путин послушал бой обновленных курантов на Спасской башне

12:54 04.11.2020 (обновлено: 16:32 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Куранты Спасской башни Кремля вновь зазвонили после установки новых колоколов, передает корреспондент РИА Новости.
В День народного единства одним из первых обновленный колокольный звон услышал президент Владимир Путин.
Часы и колокольный звон на Спасской башне отключили в ночь на 9 октября. За это время на звоннице установили 23 новых колокола, отлитых в Воронеже. Как рассказала главе государства министр культуры Ольга Любимова, теперь они будут каждые три часа играть по очереди гимн России и "Славься".
"У нас месяц почти молчали куранты фактически, потому что у нас шло важнейшее совершенно мероприятие — монтаж", — сказала Любимова.
Она пояснила, что при царской власти на Спасской башне было 35 колоколов, но со временем часть из них утратили. А 11 оставшихся, по словам министра, не позволяли в полной мере "отразить всю красоту музыки" гимна России и других композиций.
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Любимова добавила, что целый месяц шла тяжелая техническая работа. "Куранты молчали. И вот теперь они в первый раз во всем своем великолепии: новые 23 колокола, которые отлиты в Воронеже, представят нам сегодня", — сказала она.
"Первые колокола были голландские. Сейчас у нас воронежские колокола. Сейчас наши коллеги все подключат, и мы услышим гимн", — добавила глава Минкультуры.
Она также рассказала, что куранты будут играть каждые три часа: в полночь — гимн, в 03:00 — "Славься", в 06:00 — гимн, в 09:00 — "Славься" и так далее.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин фотографируется с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Владимир Путин фотографируется с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарском - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин фотографируется с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Путин в День народного единства вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент немного пообщался с ребятами. Затем он позвал их с собой к Спасской башне, где об обновленных курантах рассказала министр культуры.
"Ребята, идите сюда. Поближе подходите. Вы знакомы?" — сказал Путин.
Он представил Любимову и попросил ее рассказать не только ему, но и волонтерам о том, что сделано за последнее время.
В День народного единства куранты Кремля впервые заиграли с обновленными колоколами, они пробили в 12:15, Любимова заверила Путина, что это "первый и последний раз, только по случаю праздника".
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