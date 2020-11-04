https://ria.ru/20201104/kazanskaya-1583002791.html

Православные христиане отмечают День Казанской иконы Богоматери

Православные христиане отмечают День Казанской иконы Богоматери

Русская православная церковь в среду отметит день Казанской иконы Богородицы, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:11

2020-11-04T12:11

2020-11-04T12:12

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь в среду отметит день Казанской иконы Богородицы, с которой верующие во многом связывают избавление Москвы и России от поляков в 1612 году. Это празднование совпадает с Днем народного единства.Оба праздника - церковный и государственный - установлены в память победы народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского над интервентами, положившей конец Смутному времени. День народного единства отмечается 4 ноября ежегодно с 2005 года.Традиционно в этот день главные церковные торжества с участием патриарха Московского и всея Руси проходили в историческом сердце России - Успенском соборе московского Кремля, также обычно открывалась ежегодная выставка-форум "Православная Русь" в Манеже. Но в этом году массовые мероприятия в столице, как и в других городах, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменены. То, что состоится, пройдёт преимущественно в онлайн-формате.Так, в этот день президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с представителями религиозных конфессий, сообщила пресс-служба главы государства.Кроме того, в праздник Казанской иконы Божией матери состоится заключительный концерт третьего международного великопостного хорового фестиваля "Страсти по Матфею", также в онлайн-режиме. По информации Российского фонда культуры, интернет-трансляция из Соборной палаты Москвы будет доступна на портале jesus-portal.ru."Слушателей ждёт исполнение монументального сочинения митрополита Волоколамского Илариона "Страсти по Матфею". Произведение раскрывает драму последних дней жизни Иисуса Христа… Сочинение прозвучит на английском языке для трансляции по всему миру", - сообщили в фонде.В то же время Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) подтвердила проведение 4 ноября выставки "Не ослабевайте душами своими": протопоп Аввакум - послание верным". Экспозиция будет представлена в храме Рождества Христова в Рогожской слободе, ее торжественное открытие, несмотря на распространение коронавируса, состоится в 12:00. Выставка посвящена 400-летию со дня рождения священномученика и исповедника протопопа Аввакума, которое отмечается в этом году.Икона Богоматери "Казанская" - один из самых известных и почитаемых образов в России. Эта икона была главной святыней ополчения Минина и Пожарского во время войны с польскими и шведскими интервентами в 1611-1613 годах. Один из чтимых списков этой иконы, явившейся в Казани в 1579 году, постоянно находился в воинском лагере.После победы над иноземцами особое празднование в честь Казанской иконы вначале совершалось только в Москве, а с 1649 года торжества стали общероссийскими. День Казанской иконы отмечается Церковью также 21 июля по новому стилю, в честь явления этого образа в XVI веке в Казани.Как сказал патриарх Кирилл в проповеди ко Дню народного единства, самое страшное для России - это не внешний враг, которого она всегда побеждала, а "смута в сознании и в сердцах". Смута, по словам предстоятеля РПЦ, возникает, когда люди "начинают думать только о своем" и "перестают видеть национальный масштаб жизни".

https://ria.ru/20200901/ikona-1576600845.html

https://ria.ru/20200721/1574618558.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь