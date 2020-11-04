В Карабахе заявили, что Азербайджан за сутки потерял пять танков
ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что ВС Азербайджана потеряли на южном направлении передовой линии уже пять танков за сутки.
Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о трех подбитых азербайджанских танках. В Армии обороны утверждают, что указанные три единицы бронетехники были уничтожены утром в ходе боев юго-восточнее города Бердзор (Лачин) при отражении азербайджанской атаки. Минобороны Азербайджана опровергло информацию о трех подбитых танках и заявило, что армия страны имеет тактическое, огневое и территориальное преимущество на ходжавендском направлении фронта.
"Примерно в 12.55 (11.55 мск) противник предпринял новую атаку в том же направлении, но, потеряв еще два танка и две боевые машины пехоты, был отброшен на исходные позиции", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.
По данным военных, бои на этом участке продолжаются, Армия обороны контролирует оперативно-тактическую обстановку.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.