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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201104/karabakh-1582971607.html
Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле территорий Тертерского и Агджабединского районов, расположенных у зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:36
2020-11-04T08:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле территорий Тертерского и Агджабединского районов, расположенных у зоны боевых действий в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха

08:36 04.11.2020
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
БАКУ, 4 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле территорий Тертерского и Агджабединского районов, расположенных у зоны боевых действий в Карабахе.
"4 ноября с 08:05 (07:05 мск) подразделения вооруженных сил Армении периодически подвергают артиллерийскому обстрелу села Гусанли и Газьян Тертерского района, а также села Гаджилар, Гараханлы и Боят Агджабединского района. Подразделения азербайджанской армии предпринимают адекватные ответные меры", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВзрывы на юго-востоке от Степанакерта.
Взрывы на юго-востоке от Степанакерта
1 из 3
Взрывы на юго-востоке от Степанакерта.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
2 из 3
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© Фото : Armenian unified infocenterПоследствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте
3 из 3
Последствия обстрелов в Степанакерте
© Фото : Armenian unified infocenter
1 из 3
Взрывы на юго-востоке от Степанакерта.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 3
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 3
Последствия обстрелов в Степанакерте
© Фото : Armenian unified infocenter
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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