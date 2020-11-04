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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/demokraty-1582957943.html
Эксперт рассказал о расширении электоральной базы демократов в США
Эксперт рассказал о расширении электоральной базы демократов в США
Промежуточные результаты голосования на выборах президента США наглядно свидетельствуют о демографическом сдвиге в сторону электоральной базы демократов, заявил РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T06:00
2020-11-04T08:21
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
джо байден
москва
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техас
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты голосования на выборах президента США наглядно свидетельствуют о демографическом сдвиге в сторону электоральной базы демократов, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Сокольщик проанализировал ситуацию в штате Техас, где наблюдается напряженная борьба: после обработки более половины бюллетеней здесь лидировал Байден, затем лидерство перехватил Трамп. Этот штат с его 38 выборщиками традиционно считается оплотом республиканцев, и проигрыш Трампа означал бы, что он теряет большинство шансов на переизбрание.По его словам, доля традиционных республиканских избирателей, в свою очередь, снижается. Пример Техаса политолог считает показательным, поскольку этот штат, как отметил Сокольщик, "является форпостом американских консерваторов и республиканцев".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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москва
сша
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Кадры демонстрантов у Белого дома, призывающие убрать Трампа
Кадры демонстрантов у Белого дома, призывающие убрать Трампа
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дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, москва, сша, техас, в мире

Эксперт рассказал о расширении электоральной базы демократов в США

06:00 04.11.2020 (обновлено: 08:21 04.11.2020)
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты голосования на выборах президента США наглядно свидетельствуют о демографическом сдвиге в сторону электоральной базы демократов, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 13:47Инфографика
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Сокольщик проанализировал ситуацию в штате Техас, где наблюдается напряженная борьба: после обработки более половины бюллетеней здесь лидировал Байден, затем лидерство перехватил Трамп. Этот штат с его 38 выборщиками традиционно считается оплотом республиканцев, и проигрыш Трампа означал бы, что он теряет большинство шансов на переизбрание.
"Основной вывод по Техасу я бы сделал следующий: есть определенные демографические сдвиги, которые фиксируются на протяжении довольно долгого времени. Электоральная база Демократической партии расширяется, увеличивается доля традиционных сторонников: это меньшинства, мигранты, афроамериканское население, люди с низкими доходами, которые получают дотации от государства и в значительной степени от него зависимы", - сказал эксперт.
По его словам, доля традиционных республиканских избирателей, в свою очередь, снижается. Пример Техаса политолог считает показательным, поскольку этот штат, как отметил Сокольщик, "является форпостом американских консерваторов и республиканцев".
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВысшая школа экономики (ВШЭ)Джо БайденМоскваСШАТехасВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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