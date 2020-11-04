https://ria.ru/20201104/demokraty-1582957943.html

Эксперт рассказал о расширении электоральной базы демократов в США

Эксперт рассказал о расширении электоральной базы демократов в США

Промежуточные результаты голосования на выборах президента США наглядно свидетельствуют о демографическом сдвиге в сторону электоральной базы демократов, заявил РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:00

2020-11-04T06:00

2020-11-04T08:21

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

высшая школа экономики (вшэ)

джо байден

москва

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты голосования на выборах президента США наглядно свидетельствуют о демографическом сдвиге в сторону электоральной базы демократов, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Сокольщик проанализировал ситуацию в штате Техас, где наблюдается напряженная борьба: после обработки более половины бюллетеней здесь лидировал Байден, затем лидерство перехватил Трамп. Этот штат с его 38 выборщиками традиционно считается оплотом республиканцев, и проигрыш Трампа означал бы, что он теряет большинство шансов на переизбрание.По его словам, доля традиционных республиканских избирателей, в свою очередь, снижается. Пример Техаса политолог считает показательным, поскольку этот штат, как отметил Сокольщик, "является форпостом американских консерваторов и республиканцев".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

москва

сша

техас

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, высшая школа экономики (вшэ), джо байден, москва, сша, техас, в мире