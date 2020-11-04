Эксперт рассказал о расширении электоральной базы демократов в США
06:00 04.11.2020 (обновлено: 08:21 04.11.2020)
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты голосования на выборах президента США наглядно свидетельствуют о демографическом сдвиге в сторону электоральной базы демократов, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Сокольщик проанализировал ситуацию в штате Техас, где наблюдается напряженная борьба: после обработки более половины бюллетеней здесь лидировал Байден, затем лидерство перехватил Трамп. Этот штат с его 38 выборщиками традиционно считается оплотом республиканцев, и проигрыш Трампа означал бы, что он теряет большинство шансов на переизбрание.
"Основной вывод по Техасу я бы сделал следующий: есть определенные демографические сдвиги, которые фиксируются на протяжении довольно долгого времени. Электоральная база Демократической партии расширяется, увеличивается доля традиционных сторонников: это меньшинства, мигранты, афроамериканское население, люди с низкими доходами, которые получают дотации от государства и в значительной степени от него зависимы", - сказал эксперт.
По его словам, доля традиционных республиканских избирателей, в свою очередь, снижается. Пример Техаса политолог считает показательным, поскольку этот штат, как отметил Сокольщик, "является форпостом американских консерваторов и республиканцев".
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