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Байден выступает с речью после выборов. Прямая трансляция

Байден выступает с речью после выборов. Прямая трансляция

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выступает с обращением. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:35

2020-11-04T08:35

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выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выступает с обращением.Байден пока лидирует по числу выборщиков, но не одерживает легкой победы, которую ему предсказывали большинство политологов и опросы. Результаты выборов в ряде ключевых штатов могут оставаться неизвестными еще много часов.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Речь Байдена на вечернем мероприятии по президентским выборам в США LIVE: Речь Байдена на вечернем мероприятии по президентским выборам в США 2020-11-04T08:35 true PT4M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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