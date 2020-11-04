https://ria.ru/20201104/bidenlive-1582971470.html
Байден выступает с речью после выборов. Прямая трансляция
Байден выступает с речью после выборов. Прямая трансляция
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выступает с обращением. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:35
2020-11-04T08:35
2020-11-04T08:40
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выступает с обращением.Байден пока лидирует по числу выборщиков, но не одерживает легкой победы, которую ему предсказывали большинство политологов и опросы. Результаты выборов в ряде ключевых штатов могут оставаться неизвестными еще много часов.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Речь Байдена на вечернем мероприятии по президентским выборам в США
LIVE: Речь Байдена на вечернем мероприятии по президентским выборам в США
2020-11-04T08:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, джо байден, сша, в мире