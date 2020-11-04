https://ria.ru/20201104/balkany-1582929831.html

Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах

Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах

Американская активность и присутствие на Балканах заметно возрастут в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, считает директор Международного... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T00:36

2020-11-04T00:36

2020-11-04T00:47

выборы президента сша — 2020

ближний восток

дональд трамп

нато

джо байден

косово

белград (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582916640_0:55:3000:1743_1400x0_80_0_0_1dac4feb9c3e0ae83d008c4239ccc1c6.jpg

БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Американская активность и присутствие на Балканах заметно возрастут в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, считает директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан (IFIMES) Зияд Бечирович.В США 3 ноября проходят выборы президента страны, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.По словам Бечировича, речь идет о борьбе двух различных внешнеполитических концепций."Необходимо вспомнить, что и ЕС возник как миротворческий проект под покровительством США. Конечно, за десятилетия своего развития он превзошел рамки этого проекта. Сейчас цель США – чтобы ЕС пришел на Балканы и этот миротворческий проект Западной Европы расширился на Юго-Восточную Европу. В этом контексте стоит рассматривать будущие события в Балканском регионе, если победит Байден и его политика глобализма и большего присутствия США во всем мире", - указал политолог.По его словам, победа Байдена означает большее участие Вашингтона в вопросах государств Балканского региона, а "прежде всего для США важны безопасность и экономика, что осуществляется через союзничество в НАТО"."США никогда не уходили с Балкан, как и другие мировые державы, но они корректируют свою деятельность в соответствии с актуальными событиями и своими интересами. Ранее Трамп не уделял много внимания региону, но Вашингтонское соглашение по экономической нормализации в Косово показывает, что институты американского государства действуют, и они побудили его к заключению этого соглашения. А в случае победы Байдена на западных Балканах будет еще больше присутствия США через разные формы сотрудничества", - резюмировал Бечирович.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201030/bayden-1582175716.html

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

ближний восток

косово

белград (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, дональд трамп, нато, джо байден, косово, белград (город), сша, в мире