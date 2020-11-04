Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:36 04.11.2020 (обновлено: 00:47 04.11.2020)
© REUTERS / Mike Blake Сотрудница избирательного участка во время голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Американская активность и присутствие на Балканах заметно возрастут в случае победы на выборах президента США Джо Байдена, считает директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан (IFIMES) Зияд Бечирович.
В США 3 ноября проходят выборы президента страны, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
По словам Бечировича, речь идет о борьбе двух различных внешнеполитических концепций.
"Одна – концепция глобализма, которую продвигает Джозеф Байден, другая – (концепция) суверенности, то есть возвращения Америки в свои рамки, подход нынешнего президента Трампа. Но США свой успех и прорыв, который сделал их сверхдержавой, совершили именно благодаря глобализму после Второй мировой войны. Поэтому концепция Трампа, если бы он победил, со временем вернула бы Америку в свои рамки, и в перспективе сделала бы их в меньшей степени сверхдержавой", - заявил РИА Новости Бечирович.
"Необходимо вспомнить, что и ЕС возник как миротворческий проект под покровительством США. Конечно, за десятилетия своего развития он превзошел рамки этого проекта. Сейчас цель США – чтобы ЕС пришел на Балканы и этот миротворческий проект Западной Европы расширился на Юго-Восточную Европу. В этом контексте стоит рассматривать будущие события в Балканском регионе, если победит Байден и его политика глобализма и большего присутствия США во всем мире", - указал политолог.
По его словам, победа Байдена означает большее участие Вашингтона в вопросах государств Балканского региона, а "прежде всего для США важны безопасность и экономика, что осуществляется через союзничество в НАТО".
"США никогда не уходили с Балкан, как и другие мировые державы, но они корректируют свою деятельность в соответствии с актуальными событиями и своими интересами. Ранее Трамп не уделял много внимания региону, но Вашингтонское соглашение по экономической нормализации в Косово показывает, что институты американского государства действуют, и они побудили его к заключению этого соглашения. А в случае победы Байдена на западных Балканах будет еще больше присутствия США через разные формы сотрудничества", - резюмировал Бечирович.
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