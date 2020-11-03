https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582914431.html
Число жертв землетрясения в Турции достигло 111
Число жертв землетрясения в Турции достигло 111
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 111, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:43
2020-11-03T21:43
2020-11-03T21:43
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 111, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 110 погибших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 111 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах четырех разрушенных зданий ", - говорится в сообщении.Отмечается, что после землетрясения был зафиксирован 1621 афтершок.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры чудом спасенной из-под завалов трехлетней девочки в Измире
Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, рассказали спасатели.
2020-11-03T21:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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