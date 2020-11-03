Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/zemletryasenie-1582914431.html
Число жертв землетрясения в Турции достигло 111
Число жертв землетрясения в Турции достигло 111
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 111, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:43
2020-11-03T21:43
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582436207_0:334:2730:1870_1400x0_80_0_0_9ff4fdcefa2eb7270eb25f44da5e5561.jpg
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 111, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 110 погибших."По последним данным, в результате землетрясения погибли 111 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах четырех разрушенных зданий ", - говорится в сообщении.Отмечается, что после землетрясения был зафиксирован 1621 афтершок.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры чудом спасенной из-под завалов трехлетней девочки в Измире
Трехлетняя девочка, которую извлекли из-под завалов через 91 час после разрушительного землетрясения в турецком Измире, сумела спастись, укрывшись в пространстве между посудомоечной и стиральной машинами, рассказали спасатели.
2020-11-03T21:43
true
PT0M31S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582436207_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_1a0f2c00cba4a1943a812b98087f013d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире
Число жертв землетрясения в Турции достигло 111
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 111, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
2020-11-03T21:43
true
PT0M31S

Число жертв землетрясения в Турции достигло 111

21:43 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоЛиквидация последствий землетрясения в Измире, Турция
Ликвидация последствий землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 111, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 110 погибших.
"По последним данным, в результате землетрясения погибли 111 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Продолжаются поисково-спасательные работы на завалах четырех разрушенных зданий ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после землетрясения был зафиксирован 1621 афтершок.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
 
Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореИзмир (провинция)ТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Полиция Нью-Йорка разработала план на случай мародерства
01:33Экзит-полл показал, что американцы думают о системе подсчета голосов
01:29Онищенко назвал места, где можно "незаметно" заразиться коронавирусом
01:28Недалеко от Белого дома началась потасовка между активистами и полицией
01:28Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19
01:27Умер ребенок, пострадавший в крупном ДТП в Дагестане
01:23Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
Лента новостейМолния