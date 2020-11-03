https://ria.ru/20201103/vaktsinatsiya-1582811136.html

На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 миллиардов рублей

На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 миллиардов рублей

Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 10 миллиардов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:41

2020-11-03T12:41

2020-11-03T12:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 10 миллиардов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы.Отмечается, что начиная с 2021 года программа "Развитие здравоохранения" с учетом средств ОМС становится крупнейшей программой города по объемам финансирования.Отмечается, что сохраняется финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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