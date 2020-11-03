На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 миллиардов рублей
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 10 миллиардов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы.
Отмечается, что начиная с 2021 года программа "Развитие здравоохранения" с учетом средств ОМС становится крупнейшей программой города по объемам финансирования.
"На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 миллиарда рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сохраняется финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 октября, 17:07ИнфографикаКоронавирус в Москве: новые ограничения