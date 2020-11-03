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На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 миллиардов рублей
На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 миллиардов рублей
Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 10 миллиардов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:41
2020-11-03T12:41
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 10 миллиардов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы.Отмечается, что начиная с 2021 года программа "Развитие здравоохранения" с учетом средств ОМС становится крупнейшей программой города по объемам финансирования.Отмечается, что сохраняется финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

На массовую вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 миллиардов рублей

12:41 03.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 10 миллиардов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба мэра столицы.
Отмечается, что начиная с 2021 года программа "Развитие здравоохранения" с учетом средств ОМС становится крупнейшей программой города по объемам финансирования.

"На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 миллиарда рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохраняется финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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