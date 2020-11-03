https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582901350.html

В Турции ввели новые ограничения по коронавирусу

В Турции ввели новые ограничения по коронавирусу

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях для ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских на фоне пандемии коронавируса, они... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T19:52

2020-11-03T19:52

2020-11-03T20:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

турция

реджеп тайип эрдоган

общество

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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях для ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских на фоне пандемии коронавируса, они могут работать только до 22.00."Мы должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены. Кроме этого, мы вводим гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе. До 22.00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских", - сказал Эрдоган.Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в пятницу составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, общество