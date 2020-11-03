Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582901350.html
В Турции ввели новые ограничения по коронавирусу
В Турции ввели новые ограничения по коронавирусу
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях для ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских на фоне пандемии коронавируса, они... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:52
2020-11-03T20:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
реджеп тайип эрдоган
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569178976_0:121:3212:1928_1400x0_80_0_0_21d6ed582134f5117fcee2926feef157.jpg
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях для ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских на фоне пандемии коронавируса, они могут работать только до 22.00."Мы должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены. Кроме этого, мы вводим гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе. До 22.00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских", - сказал Эрдоган.Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в пятницу составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569178976_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_ae119c4ac9ac178e5d2ef7e61897c6a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, общество

В Турции ввели новые ограничения по коронавирусу

19:52 03.11.2020 (обновлено: 20:02 03.11.2020)
 
© РИА НовостиСитуация в Турции в связи COVID-19
Ситуация в Турции в связи COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях для ресторанов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских на фоне пандемии коронавируса, они могут работать только до 22.00.
"Мы должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены. Кроме этого, мы вводим гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе. До 22.00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских", - сказал Эрдоган.
Как заявил ранее глава минздрава Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в пятницу составило 2322, что стало наибольшим показателем с конца апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Экзит-пол показал, сколько американцев голосовали впервые
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
Лента новостейМолния